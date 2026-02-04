İngiltere'de bir istasyon müdürü, yöneticisinden koronavirüs kaptığı için sebeple bacağını kaybettiğini iddia etti. Müdür işverenine 1 milyon sterlinlik tazminat davası açtı.

İngiltere'de 2018 yılından bu yana demir yolu şirketi Southeastern bünyesinde çalışan David Gibson, Temmuz 2021'de COVID-19'a yakalandı. Hastaalığı ağır geçiren adam zatürre nedeniyle komaya girdi ve kan pıhtılaşması sonucu sol bacağından oldu.

MÜDÜRÜNE DAVA AÇTI

Independent'te yer alan habere göre Gibson olayın ardından soluğu mahkemede aldı ve müdürne dava açtı. Londra Yüksek Mahkemesi'nde görülen davada Gibson, bölge müdürü Danny Hackett ile yaptığı ofis görüşmesi ve ardından birlikte yedikleri kahvaltı sırasında enfekte olduğunu öne sürdü. Yöneticisinin görüşme boyunca maske takmadığını, sürekli öksürdüğünü ve gözle görülür şekilde hasta olduğunu ancak buna rağmen kalabalık ofis ortamında bulunmaya devam ettiğini iddia etti.

GÜVENLİK İHLALİ SUÇLAMASI

Gibson'ın avukatı Lisa Dobie, müvekkilinin kilit çalışan olarak pandemi kısıtlamaları döneminde işe gitmek zorunda olduğunu ancak her zaman maske takarak sosyal mesafe kurallarına titizlikle uyduğunu belirtti. İddianameye göre, 14 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleşen görüşmede, kurallar gereği en fazla iki kişinin bulunması gereken küçük bir ofis odasında dört kişi bir araya geldi.

HASTALANDIKTAN 2 GÜN SONRA YOĞUN BAKIMA ALINDI

Müvekkilinin yöneticisi Hackett'ın, önceki akşamdan beri kendisini kötü hissettiğini ve boğazının ağrıdığını söylemesine rağmen ofiste kalmaya devam ettiği vurguladı. Ertesi gün yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine Gibson yakın temaslı olarak bildirildi. Gibson, test sonucundan iki gün sonra hastalandı ve durumu ağırlaşarak yoğun bakıma kaldırıldı.

ŞİRKET SUÇU İŞÇİYE ATTI

Demir yolu şirketi Southeastern ise Gibson'ın tüm iddialarını reddederek hastalığın sorumluluğunu üstlenmedi. Şirket avukatları, yöneticinin o tarihte COVID-19 ile ilişkilendirilebilecek belirgin semptomlar göstermediğini ve şirketin pandemiye uygun risk değerlendirmelerine sahip olduğunu savundu.

Şirket savunmasında ayrıca, Gibson'ın eğer enfekte olduysa bunun kendi ihmalinden kaynaklandığı öne sürüldü. Avukatlar, Gibson'ın yöneticisinin öksürdüğünü görmesine rağmen ofisten ayrılmamasını ve gönüllü olarak kahvaltıya gitmesini, kendisini bilerek riske atması olarak nitelendirdi.

