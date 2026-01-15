ABD'li araştırmacılar, Covid-19 enfeksiyonu sonrasında devam eden zihinsel bulanıklık, baş ağrıları ve koku veya tat alma duyusundaki değişikliklerin, hayatın ilerleyen dönemlerinde Alzheimer hastalığı riskinin artmasına neden olabileceği konusunda uyardı.

ABD’li uzmanlar, Dünya Ticaret Merkezi Sağlık Programı'ndaki (WTC) 225'ten fazla uzun COVID hastasının kan örneklerini analiz etti. Bulgular, hastaların enfeksiyondan ortalama 2.2 yıl sonra alınan kan örnekleri incelenerek tespit edildi ve sonuçlar eBioMedicine dergisinde yayımlandı.

Uzun COVID belirtileri gösteren katılımcıların kanlarında, Alzheimer ve diğer demans türleriyle yakından ilişkili olan tau proteininin (özellikle pTau-181 alt tipi) seviyelerinde önemli bir artış gözlemlendi. Bu proteinin anormal artışı, hafıza kaybına yol açan beyin hasarıyla ilişkilendirildi.

ALZHEİMER İLE İLİŞKİLİ TAU PROTEİNİ YÜZDE 60 ARTTI!

ABD’li araştırmacılar, uzun COVİD geçiren ve baş ağrısı, vertigo (baş dönmesi) ve beyin sisi gibi nörolojik semptomlar yaşayan katılımcılarda, kandaki tau proteini seviyesinde yaklaşık yüzde 60’lık bir artış saptadı.

Bilişsel semptomları 18 aydan daha uzun süren hastaların ise semptomları daha çabuk düzelenlere göre çok daha yüksek tau biyobelirteçlerine sahip olduğu görüldü. Araştırmacılar, bunun "bireyler yaşlandıkça bilişsel işlevin kötüleşmesine işaret edebileceğini" belirtti.

Çalışmanın yazarlarından Profesör Sean Clouston, "Kanda yükselen tau, kalıcı beyin hasarının bilinen bir biyobelirteci. Bu bulgular, Uzun Covid’in zamanla kötüleşebileceğini, giderek yoğunlaşan nörolojik semptomlara veya bilişsel zorluklara neden olabileceğini düşündürüyor" dedi.

COVİD-19'A HİÇ YAKALANMAYAN İNSANLARDA DURUM NASILDI?



Araştırmacılar, bulgularını, COVİD-19’a hiç yakalanmayan veya enfeksiyonu uzun süreli semptom geliştirmeden atlatan 227 kişilik kontrol grubuyla karşılaştırdı. Uzun COVİD'li grubun aksine, bu kontrol grubunda kandaki tau seviyelerinde herhangi bir önemli yükselme gözlenmedi.

CORONAVİRÜS İLE NÖROLOJİK HASTALIKLAR ARASINDA NASIL BİR İLİŞKİ VAR?

Dr. Benjamin Luft, "COVİD-19'un uzun vadeli etkisi, enfeksiyondan yıllar sonra sonuçlar doğurabilir ve Alzheimer hastalığında görülenlere benzer nörobilişsel problemler de dahil olmak üzere kronik hastalıklara yol açabilir" uyarısında bulundu.

