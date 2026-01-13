Onkolojik HPV virüsü salgını! Tarama ve aşılama ile korunmak mümkün
Prof. Dr. Polat Dursun, HPV virüsünün yol açtığı kanserlerin modern tıp ve aşı ile önlenebileceğini vurguladı. Türkiye’de her yıl yaklaşık 3 bin rahim ağzı kanseri vakası görülüyor.
HPV virüsü, dünya genelindeki kanserlerin %5'ine yol açarak her yıl 1,2 milyon kanser vakasına ve 650 bin rahim ağzı kanserine neden olmakla birlikte, modern tıp ve yaygın aşılama sayesinde tamamen önlenebilir bir hastalıktır.
ZİYNETİ KOCABIYIK - Dünyada virüs yüzünden meydana gelen bütün kanserlerin yüzde 5’inin HPV virüsü ile oluştuğu söyleyen Türk Jinekolojik Kanser Vakfı Başkanı ve Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Polat Dursun, “Onkolojik HPV virüsü dünyada her yıl bir milyon 200 bin kanser vakasına ve 650 bin rahim ağzı kanserine yol açıyor. Ancak bu virüsün yol açtığı kanserler, modern tıp ve yaygın aşılama yöntemleri sayesinde tamamen önlenebilir hastalıklar kategorisine girdi. Hem kadınlar hem erkeklerde bu virüsten korunmanın en temel yolu düzenli kontrol ve aşılanmaktır” dedi.
Dünya Sağlık Örgütü rakamlarına göre her yıl 350 bin kadının rahim ağzı kanseri sebebiyle kaybedildiğini beliren Prof. Dr. Dursun, “Türkiye’de ise her yıl 3 bin civarında rahim ağzı kanseri görülürken her yıl bunların yarısının hayatını kaybetmektedir” diye konuştu.