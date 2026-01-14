Soğuk havalarda kapalı alanlarda yayılan bakteri ve virüsler, enfeksiyon yaymaya devam ederken, 2 yaş altı çocukları bekleyen sessiz tehlike gün yüzüne çıktı. Ne grip ne de influenza… Kimsenin adını bilmediği ölümcül enfeksiyonun adı bocavirüs!

Hava sıcaklıkları düştü, solunum yolu enfeksiyonları artış gösterdi. Kış aylarında hasta sayısı artmaya devam ederken, solunum yolu enfeksiyonları arasında bocavirüs alarmı verildi.

Uzmanlar, virüsün özellikle 2 yaş altı çocuklarda ağır zatürreye neden olabileceğini belirterek uyardı.

Hem bulaşıcı hem ölümcül! 2 yaş altı çocuklar risk altında: İsmi duyulmamış virüs, herkes grip sanıyor

ÖLÜMCÜL ETKİSİ DE VAR

Hızlı nefes alma, öksürük ve ateş gibi belirtilerle kendini gösteren virüs, önlem alınmaması durumunda ölüme kadar götürebiliyor.

“AĞIR ZATÜRREYE NEDEN OLABİLİR”

Doç. Dr. Özge Metin Akcan, şunları söyledi:

Bocavirüs aslında yeni bir virüs değil, daha önceden de bildiğimiz bir virüs. Bir solunum yolu patojenidir. Özellikle 2 yaşın altındaki çocuklarda, üst solunum yolu enfeksiyonundan başlamak üzere, ağır zatürreye kadar klinik bulgularla bize gelebiliyor. Diğer solunum yolu patojenlere benzer; ateş, öksürük, burun akıntısı, halsizlik. Onun dışında, zatürreye ilerlediyse, hızlı nefes alıp verme, nefes alıp vermekte zorlanma gibi bulgularla bize gelebiliyorlar.

2 YAŞ ALTINDA RİSK BÜYÜK

Virüsün özel bir tedavisi olmadığına dikkat çeken Doç. Dr. Özge Metin Akcan şunları söyledi:

Bir destek tedavisi vermemiz gerekiyor. Hasta kötüyse, yatırmamız gerekiyor ve yatırdıktan sonra da solunum desteğini sağlamamız gerekiyor. Sıvı alamıyorsa, beslenemiyorsa, bunların desteğini sağlamamız gerekiyor. 2 yaşın altındaki çocuklarda, özellikle ağırsa solunum yolu enfeksiyonu, hatta ölümle sonuçlanabilen solunum yolu enfeksiyonlarına neden olabiliyor. Diğer virüsler de aslında benzer şekilde kliniklere sebep olabiliyor ama özellikle bu bocavirüs dedirtecek bir klinik tablomuz yok; dediğimiz gibi, biz bunları ayrıntılı solunum tetkikleri alıp öyle değerlendiriyoruz ve diğer hastalarda da benzer şekilde yaklaşıyoruz.

BULAŞICI MI?

Vakaların özellikle kış aylarında pik yaptığını ifade eden Doç. Dr. Özge Metin Akcan, “Diğer virüslerle beraber bu virüs dolaşımı söz konusu ve bu bulaşıcı bir rahatsızlık. Özellikle ne zaman bulaşıyor, öksürdüğümüz zaman, etrafa yayılan damlacık yoluyla, yine ellerimizle direkt bir yere dokunduğumuz zaman, oradan yine alabiliyorlar” dedi.

