İki haftadan fazla süren öksürük, grip değil tüberküloz hastalığının belirtisi olabilir. Dünyada her yıl 10 milyon kişinin yakalandığı, 1 milyon kişinin hayatını kaybettiği hastalık için kritik uyarı geldi. Tüberküloz, hafif öksürükten akciğer yetmezliğine kadar ilerleyebilir. Bu belirtilere dikkat!

Hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından üst solunum yolu enfeksiyonlarında vaka sayısı artmaya başladı. Grip, nezle vakalarındaki artış sürerken, uzmanlar özellikle öksürük semptomuna karşı uyardı.

İki haftayı geçen öksürükte ‘ölümcül’ risk! Her yıl 10 milyon vaka

İKİ HAFTADAN UZUNSA DİKKAT!

İki haftadan uzun süren öksürüğün risk taşıdığını belirten Doç. Dr. Zafer Aktaş, "Tüberküloz, hafif öksürükten akciğer yetmezliğine kadar ilerleyebilir. İki haftadan uzun süren öksürük, balgam, bazen kanlı balgam, göğüs ağrısı, gece terlemesi, kilo kaybı, ateş ve halsizlik, tüberküloz belirtisi olabilir" diyerek uyardı.

Tüberkülozun hafif öksürükten akciğer yetmezliğine kadar ilerleyebildiğini belirten Dr. Aktaş, tüberküloz hastalığının dünya genelinde milyonlarca insanı etkilediğini belirtti.

“HER YIL 10 MİLYON KİŞİ YAKALANIYOR"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, dünya çapında her yıl yaklaşık 10 milyon kişinin tüberküloza yakalandığını ve 1 milyondan fazla kişinin b hayatını kaybettiğini hatırlatan Dr. Aktaş, şunları söyledi:

Son veriler, Türkiye'de tüberküloz insidansının yaklaşık her 100 bin kişide 13 ila 14 vaka olduğunu gösteriyor. Bu da her yıl binlerce insanın yeni hastalıkla mücadele ettiği anlamına geliyor. Tüberküloz, hafif öksürükten akciğer yetmezliğine kadar ilerleyebilir.

TEDAVİSİ 6 AY SÜRÜYOR

“İki haftadan uzun süren öksürük, balgam, bazen kanlı balgam, göğüs ağrısı, gece terlemesi, kilo kaybı, ateş ve halsizlik, tüberküloz belirtisi olabilir” diyerek uyaran Dr. Aktaş, “Tüberkülozun teşhisi; balgam incelemesi, akciğer grafisi ve gerekli laboratuvar testleriyle konulabiliyor. Tedavisi ise düzenli ve kesintisiz kullanılan ilaçlarla, genellikle 6 ay süren etkili bir süreçtir. Tedavinin yarım bırakılması hem hastanın iyileşmesini geciktirir hem de ilaç dirençli tüberküloz riskini artırır” dedi.

TÜBERKÜLOZ NEDİR?

Verem hastalığı olarak bilinen tüberküloz, akciğerlere saldıran Mycobacterium tuberculosis adlı bakterinin neden olduğu hava yoluyla yayılan bulaşıcı bir akciğer hastalığıdır. Tüberküloz (verem), enfekte bir kişinin öksürmesi veya hapşırması sonucu ortaya çıkan küçük damlacıkların solunmasıyla yayılır.

NASIL TANI KONULUR?

Tüberkülozun kesin tanısı bakteriyolojiktir. Tüberkülozdan şüphelenilen hastalardan usulüne uygun üç balgam örneği alınır. Balgam çıkaramayan hastalarda balgam indüksiyonu ya da açlık mide suyu incelenir. Bu yolla da örnek alınamazsa bronkoskopik lavaj sıvısı bu amaçla kullanılabilir.

