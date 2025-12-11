ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Covid-19 aşılarının bazı ölüm vakalarıyla olası bağlantısını araştırırken, kurum içi bir notta “yaklaşık 10 çocuğun ölümünün aşıyla ilişkilendirildiği” iddiası incelemenin kapsamını genişletti.

ABD Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA), Covid-19 aşılarının yetişkinlerdeki ölümlerle bağlantılı olup olmadığını araştırdığı bildirildi.

FDA, daha önce çocuklarda Covid-19 aşılarına bağlı ölüm iddialarının gündeme gelmesinin ardından inceleme başlattı. ABD Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Andrew Nixon “FDA, Covid-19 aşılarından kaynaklı olma ihtimali bulunan ölümleri, birden fazla yaş grubunda kapsamlı şekilde inceliyor” dedi.

10 ÇOCUĞUN ÖLÜMÜ AŞIYLA MI İLGİLİ?

İncelemenin kapsamı, FDA’nın üst düzey aşı yetkilisi Dr. Vinay Prasad’ın basına yansıyan notunda “yaklaşık 10 çocuğun ölümünün aşıyla ilişkilendirildiğini” öne sürmesiyle genişletildi.

Prasad’ın notunda, FDA’nın aşı onay süreçlerinde daha yüksek bir standart belirleyeceği ve bazı aşılar için yalnızca antikor üretimini değil, hastalığa karşı gerçek koruma sağladığını gösteren verileri de isteyeceği ifade edilmişti.

Covid-19, ABD’de iki binden fazlası çocuk 1,2 milyon kişinin ölümüne sebep oldu.

