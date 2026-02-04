Esenyurt'ta komşu iki aile arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı. Bir şahıs, 10 kişi toplayarak tartıştığı komşu ailenin evini bastı. Komşusunu ve hamile eşini darbeden şahıslar olayın ardından dağılırken, dövülen adam da yakınlarını çağırarak şahsa saldırdı. Yaşanan olayda 1 kişi bıçaklandı.

Dün akşam saatlerinde Esenyurt ilçesi Fatih Mahallesi'nde daha önce de aralarında tartışma yaşanan iki aile, gürültü nedeniyle tekrar tartışınca taraflardan biri akrabalarını çağırarak yaklaşık 10 kişilik grupla komşusunun evini bastı.

HAMİLE KADINA DA ACIMADILAR

Hamile kadını ve kocasını darbeden şahıslar olayın ardından dağılırken, bu sefer de komşu, yakınlarını çağırdı. Sokak ortasında ev basan adamı taş ve sopayla döven şahıslar, ayırmak isteyen mahalleliye de aldırmadı.

1 KİŞİ BIÇAKLANDI

1 kişinin bıçakla yaralandığı olay polisin gelmesiyle son buldu.

