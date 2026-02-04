Opel, Şubat 2026 fiyat listesini güncelledi. Ocak ayında büyük zamlar yapan marka, Şubat ayında ise bazı modellerinde indirim, bazılarında zam yaptı. İşte 2026 yılı Şubat ayı boyunca geçerli olan Opel fiyatları…

Şubat ayı itibariyle fiyat listesini güncelleyen markalar arasına Opel de katıldı. Marka bazı modellerinde fiyatlarını düşürürken, bazı modellerinde ise zamlar yaptı.

En dikkat çeken model ise 2025 Aralık ayında 1.890.000 TL olan fiyatının 2026 yılı Ocak ayında 700 bin TL’ye yakın zamlanarak 2.571.000 TL’den satılan Astra modeline indirim yapılması oldu. Astra 1.5 130 HP dizel otomatik versiyon 2026 model yılında 2.596.000 TL olurken, kampanyalı olarak 2.316.000 TL’den satılıyor. 2025 model yılında ise aynı versiyon 2.343.000 TL yerine 2.250.000 TL’den satılıyor.

İşte Opel’in paylaştığı Şubat ayı fiyat listesi ve Ocak ayı ile olan değişim…

MODEL – OCAK FİYATI – ŞUBAT FİYATI – FARK

Opel Corsa - 1.505.000 TL - 1.535.000 TL - 30.000 TL

Opel Mokka - 1.896.000 TL - 1.988.000 TL - 92.000 TL

Opel Astra - 2.571.000 TL - 2.316.000 TL - 255.000 TL

Opel Grandland - 2.968.000 TL - 3.027.000 TL - 59.000 TL

Opel Yeni Frontera - 2.157.000 TL - 2.178.000 TL - 21.000 TL

2026 Şubat Opel Corsa fiyat listesi (2025 model yılı – 2026 model yılı)

1.2 100 HP Benzin MT6 Edition 1.447.000 TL -1.535.000 TL

1.2 100 HP Benzin AT8 Edition 1.749.000 TL (2025)

1.2 100 HP Benzin AT8 GS 1.824.000 TL (2025)

Hybrid 1.2 110 (100HP) e-DCT6 Edition 1.833.000 TL - 1.999.000 TL

Hybrid 1.2 145 (136HP) e-DCT6 GS 1.998.000 TL - 2.119.000 TL

2026 Şubat Opel Corsa Elektrik fiyat listesi (2025 model yılı – 2026 model yılı)

100 kW GS - 2.021.000 TL - 2.101.000 TL

2026 Şubat Opel Mokka fiyat listesi (2025 model yılı – 2026 model yılı)

1.2 136 HP Benzin Edition, MT6 - 1.988.000 TL (2026)

1.2 130 HP, Benzin Edition, AT8 2.085.000 TL (2025)

1.2 130 HP, Benzin GS, AT8 2.208.000 TL (2025)

1.2 145 136 HP, Hibrit GS, e-DCT6 - 2.523.000 TL - 2.650.000 TL

2026 Şubat Opel Frontera fiyat listesi (2025 model yılı – 2026 model yılı)

Hybrid 1.2 145 (136HP) e-DCT6 Edition 2.074.000 TL - 2.178.000 TL

Hybrid 1.2 145 (136HP) e-DCT6 GS 2.197.000 TL - 2.308.000 TL

2026 Şubat Opel Frontera Elektrik fiyat listesi (2025 model yılı – 2026 model yılı)

44 kWh Batarya GS - 1.768.000 TL - 1.857.000 TL

54 kWh Batarya - Uzun Menzil GS - 1.875.000 TL 1.970.000 TL

2026 Şubat Opel Astra fiyat listesi (2025 model yılı – 2026 model yılı)

1.2 130 HP Benzin AT8 GS - 2.215.000 TL (2025 model yılı)

1.5 130 HP Dizel AT8 GS - 2.343.000 TL - 2.596.000 TL

Opel Astra Elektrik 115 kW GS - 3.106.000 TL (2025 model yılı)

2026 Şubat Opel Grandland fiyat listesi (2025 model yılı – 2026 model yılı)

Hybrid 1.2 145 (136HP) e-DCT6 Edition - 2.854.000 TL - 3.027.000 TL

Hybrid 1.2 145 (136HP) e-DCT6 GS - 2.953.000 TL - 3.132.000 TL

Opel Grandland Elektrik 157 kW Edition - 3.257.000 TL - 3.460.000 TL

Opel Grandland Elektrik 157 kW GS - 3.288.000 TL (2025 model yılı)

OPEL’İN ŞUBAT AYINA ÖZEL İNDİRİM KAMPANYALARI

Opel Corsa modelinin giriş seviyesinde 1.2 100 HP Benzin MT6 Edition versiyonun 2025 model yılı 1.447.000 TL yerine 1.416.000 TL’den satılıyor.

Corsa Elektik’te de 2025 model yılı 2.021.000 TL yerine 1.819.000 TL’ye satılıyor.

Frontera Elektrik 44 kWh Bataryalı versiyonu 2025 model yılında 1.768.000 TL yerine 1.640.000 TL’ye satılıyor.



Opel Mokka’nın Hibrit versiyonunda da 2025 model yılında indirim kampanyası var. Model 2.523.000 TL yerine 2.184.000 TL’ye satılıyor.

Opel Grandland’in Hibrit versiyonunda da 2025 model yılında indirim uygulanıyor. Araç 2.854.000 TL yerine 2.380.000 TL’den listede yer alıyor.

