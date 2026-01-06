2026 model araçlar satışa çıktı! İşte en ucuz sıfır otomobil fiyatları
Yeni yılın başlamasıyla birlikte otomotiv piyasasında hareketlilik arttı. Markalar fiyat listelerini güncellerken, en uygun fiyatlı sıfır araçlar da belli olmaya başladı. İşte Türkiye’de satışa sunulan en ucuz sıfır otomobil fiyatları ve modelleri...
Türkiye otomotiv pazarında satışlar artışını sürdürürken, distribütörler yeni model yılına geçişle birlikte fiyatlarında güncellemeye gitti. 2026 model araçların satışa sunulması sektörde hareketliliği artırırken, şu ana kadar sınırlı sayıda marka yeni modellerini piyasaya çıkardı. Önümüzdeki haftalarda daha fazla markanın 2026 model araç fiyatlarını açıklaması bekleniyor.
TOYOTA'NIN 2026 MODELİ 2025 MODELİNDEN UCUZ
Toyota kampanya yaptığı Corolla'nın giriş paketini 2025 modelde 1 milyon 750 bin liraya satarken 2026 modelini 1 milyon 650 bin liraya satmaya başladı.
Ford Puma Titanium 1 milyon 784 bin 800 lira
Alfa Romeo Junior Ibrida 2 milyon 326 bin 207 lira
Toyota Corolla 1.5 Vision Plus 2026 model 1 milyon 650 bin lira
Peugeot E-208 1 milyon 960 bin lira
Hyundai i20 Jump Manuel 2026 model 1 milyon 334 bin 500 lira
Suzuki Vitara Otomatik 1 milyon 999 bin lira
Mercedes A200 AMG 3 milyon 159 bin lira
Nissan Juke Tekna manuel 1 milyon 549 bin lira
Ssangyong Tivoli 1 milyon 780 bin lira
MG Yeni HS 2 milyon 386 bin lira
Opel Corsa 1.2 Edition Manuel 1 milyon 416 bin lira
Citroen Elektrikli e-C3 Plus 1 milyon 420 bin lira
Honda Jazz Crosstar 1 milyon 880 bin lira
Lexus LBX 2 milyon 995 bin lira
BYD ATTO 2 1 milyon 575 bin lira
KIA Picanto Feel 1 milyon 290 bin lira