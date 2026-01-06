Yeni yılın başlamasıyla birlikte otomotiv piyasasında hareketlilik arttı. Markalar fiyat listelerini güncellerken, en uygun fiyatlı sıfır araçlar da belli olmaya başladı. İşte Türkiye’de satışa sunulan en ucuz sıfır otomobil fiyatları ve modelleri...

Türkiye otomotiv pazarında satışlar artışını sürdürürken, distribütörler yeni model yılına geçişle birlikte fiyatlarında güncellemeye gitti. 2026 model araçların satışa sunulması sektörde hareketliliği artırırken, şu ana kadar sınırlı sayıda marka yeni modellerini piyasaya çıkardı. Önümüzdeki haftalarda daha fazla markanın 2026 model araç fiyatlarını açıklaması bekleniyor.

TOYOTA'NIN 2026 MODELİ 2025 MODELİNDEN UCUZ Toyota kampanya yaptığı Corolla'nın giriş paketini 2025 modelde 1 milyon 750 bin liraya satarken 2026 modelini 1 milyon 650 bin liraya satmaya başladı.

Ford Puma Titanium 1 milyon 784 bin 800 lira

Alfa Romeo Junior Ibrida 2 milyon 326 bin 207 lira

Toyota Corolla 1.5 Vision Plus 2026 model 1 milyon 650 bin lira

Peugeot E-208 1 milyon 960 bin lira

Hyundai i20 Jump Manuel 2026 model 1 milyon 334 bin 500 lira

Suzuki Vitara Otomatik 1 milyon 999 bin lira

Mercedes A200 AMG 3 milyon 159 bin lira

Nissan Juke Tekna manuel 1 milyon 549 bin lira

Ssangyong Tivoli 1 milyon 780 bin lira

MG Yeni HS 2 milyon 386 bin lira

Opel Corsa 1.2 Edition Manuel 1 milyon 416 bin lira

Citroen Elektrikli e-C3 Plus 1 milyon 420 bin lira

Honda Jazz Crosstar 1 milyon 880 bin lira

Lexus LBX 2 milyon 995 bin lira

BYD ATTO 2 1 milyon 575 bin lira

KIA Picanto Feel 1 milyon 290 bin lira

