Ziraat Türkiye Kupası’nda grup aşamasının son haftasına girilirken, gözler Kadıköy’de oynanacak Fenerbahçe-Erzurumspor maçına çevrildi. Sarı-lacivertliler, gruptaki konumunu güçlendirmek için sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Maçta eksik oyuncular da netleşti. Peki, Fenerbahçe-Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nda mücadele eden Fenerbahçe, üçüncü maçında Trendyol 1. Lig temsilcisi Erzurumspor FK ile karşı karşıya gelecek. Kupada yoluna devam etmek isteyen sarı-lacivertliler için karşılaşma büyük önem taşıyor.

FENERBAHÇE-ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, yarın sahasında Erzurumspor FK’yi konuk edecek. Mücadele, Chobani Stadı’nda oynanacak.

Karşılaşma saat 20.30’da başlayacak. Müsabakayı Ömer Faruk Turtay yönetirken, yardımcı hakemlik görevlerini Esat Sancaktar ve Sabri Öğe üstlenecek. Fenerbahçe, grup aşamasındaki üçüncü maçında taraftarı önünde avantaj yakalamayı hedefliyor.

Kupada ilk maçında sahasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan sarı-lacivertli takım, ikinci müsabakasında Beyoğlu Yeni Çarşı'yı deplasmanda 1-0 mağlup etmişti. 3 puanı bulunan Fenerbahçe, 8 takımlı grupta 5. sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE-ERZURUMSPOR MAÇI KİMLER EKSİK, OYNAMIYOR?

Fenerbahçe, Erzurumspor FK karşılaşmasına 4 önemli oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları devam eden Archie Brown, Levent Mercan ve Jhon Duran kadroda yer almayacak.

Ayrıca kaptan Milan Skriniar, tedbirli olarak PFDK’ye sevk edilmesi nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

