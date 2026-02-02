Toyota’dan şubat 2026 zammı: En ucuz Corolla 1.7 milyon TL oldu
Toyota Şubat ayının gelmesiyle modellerine zam yaptı. Güncellenen fiyat listesine göre en ucuz Toyota Corolla 1.699.000 TL’ye yükseldi. Ayrıca markanın büyük indirim kampanyası Şubat ayında da devam ediyor. Marka, modeline göre 300 bin TL’den 4 milyon TL’ye kadar farklı indirimler sunuyor.
- Toyota, 1 Şubat'ta tüm modellerinde liste fiyatlarını güncelleyerek artışlar uyguladı.
- Giriş seviyesi modellerde fiyat artışı sınırlı kalırken, üst modellerde artış oranları daha yüksek oldu.
- Ocak ayında başlatılan indirim kampanyaları, şubat ayında da devam ediyor.
- Model bazında 300 bin TL'den 4 milyon TL'ye kadar değişen indirimler sunuluyor.
- Örneğin, Corolla'nın giriş seviyesi kampanyalı fiyatı 49 bin TL artışla 1.699.000 TL'ye çıktı.
- Land Cruiser Prado gibi lüks modellerde 4 milyon TL'ye varan indirimler sürdürülüyor.
Japon otomobil devi Toyota 1 Şubat itibariyle liste fiyatlarını güncelledi. Markanın tüm neredeyse tüm modellerine fiyat artışı görüldü. Giriş seviyesi modeller artış sınırlı olsa da üst modellerde oran daha artıyor.
Toyota'nın ocak ayındaki indirim kampanyası Şubat ayında da devam ediyor. Şirket en çok satan modeli Corolla’dan, lüks SUV modeli Land Cruiser Prado’ya kadar hemen her modelinde indirim kampanyası yapıyor.
Marka, modeline göre 300 bin TL’den 4 milyon TL’ye kadar farklı indirimler sunuyor.
Peki Toyota’nın hangi modelinde ne fiyat artışı oldu, ne kadar indirim var? Toyota Corolla’nın fiyatı ne kadar attı? Corolla’da indirim uygulanıyor mu?
|Model
|Ocak 2026 Fiyatı (TL)
|Şubat 2026 Liste Fiyatı (TL)
|Şubat 2026 Kampanyalı Fiyat (TL)
|Corolla 1.5 Vision Plus
|1.650.000
|—
|1.699.000
|Corolla 1.5 Dream
|1.850.000
|1.940.000
|—
|Corolla 1.5 Dream X-Pack
|1.924.000
|—
|2.030.000
|Corolla 1.5 Flame X-Pack
|2.159.500
|2.225.000
|—
|Corolla Hybrid Dream
|2.377.000
|2.495.000
|—
|Corolla Hybrid Dream X-Pack
|2.446.000
|—
|2.379.000
|Corolla Hybrid Flame X-Pack
|2.714.000
|2.498.000
|—
|Corolla Hybrid Passion X-Pack
|2.833.000
|2.829.500
|—
|Corolla Cross Hybrid
|3.157.000
|3.167.500
|2.534.000
|C-HR Hybrid
|2.318.500
|2.385.000
|2.150.000
|Corolla Hatchback Hybrid
|2.478.500
|2.528.000
|2.157.000
|Yaris Cross Hybrid
|2.518.000
|2.594.000
|2.269.000
|Yaris Hybrid
|2.080.000
|2.142.000
|1.934.000
|Land Cruiser Prado
|16.000.000
|—
|12.000.000
İşte 1 Şubat itibariyle Toyota’nın fiyat artışı yaşanan tüm modelleri ve uygulan indirim kampanyalı fiyatları…
Corolla’nın giriş seviyesinde kampanyalı olarak 1.650.000 TL olan fiyat 49 bin TL’lik artışla 1.699.000 TL’ye çıktı.
Bir üst paket olan Dream 1.850.000 TL’den 1.940.000 TL’ye yükseldi.
Dream X-Pack versiyonun Ocak ayı kampanyalı fiyatı 1.924.000 TL iken, Şubat’ta 2.030.000 TL oldu.
Flame X-Pack 2.159.500 TL’den 2.225.000 TL’ye yükseldi.
Corolla Hybrid giriş seviyesinde Ocak ayı fiyatı 2.377.000 TL iken Şubat fiyatı 2.495.000 TL oldu.
Dream X-Pack Ocak ayı fiyatı 2.446.000 TL iken kampanyalı olarak 2.266.000 TL’ye satılıyordu. Şubat ayında ise kampanyalı fiyatı 2.379.000 TL oldu.
Flame X-Pack 2.379.000 TL’den 2.498.000 TL’ye çıktı. Passion X-Pack 2.544.000 TL’den 2.829.500 TL’ye çıktı.
Corolla Cross Hybrid — Ocak ayı 3.090.000 TL – kampanyalı fiyatı 2.484.000 TL
Şubat ayı 3.167.500 TL - 2.534.000 TL
C-HR Hybrid — Ocak ayı fiyatı 2.318.500 TL - kampanyalı fiyatı 2.090.000 TL
Şubat ayı fiyatı: 2.385.000 TL - 2.150.000 TL
Corolla Hatchback Hybrid — Ocak ayı fiyatı 2.478.500 TL - kampanyalı fiyatı 2.115.000 TL
Şubat ayı fiyatı: 2.528.000 TL - 2.157.000 TL
Yaris Cross Hybrid — Ocak ayı fiyatı 2.518.000 TL - kampanyalı fiyatı 2.203.000 TL
Şubat ayı fiyatı: 2.594.000 TL - 2.269.000 TL
Yaris Hybrid — Ocak ayı fiyatı 2.080.000 TL - - kampanyalı fiyatı 1.878.000 TL
Şubat ayı fiyatı: 2.142.000 TL - 1.934.000 TL
Land Cruiser Prado — Ocak ayı fiyatı 16.000.000 TL - kampanyalı fiyatı 12.000.000 TL