Toyota Şubat ayının gelmesiyle modellerine zam yaptı. Güncellenen fiyat listesine göre en ucuz Toyota Corolla 1.699.000 TL’ye yükseldi. Ayrıca markanın büyük indirim kampanyası Şubat ayında da devam ediyor. Marka, modeline göre 300 bin TL’den 4 milyon TL’ye kadar farklı indirimler sunuyor.

Japon otomobil devi Toyota 1 Şubat itibariyle liste fiyatlarını güncelledi. Markanın tüm neredeyse tüm modellerine fiyat artışı görüldü. Giriş seviyesi modeller artış sınırlı olsa da üst modellerde oran daha artıyor.

Toyota'nın ocak ayındaki indirim kampanyası Şubat ayında da devam ediyor. Şirket en çok satan modeli Corolla’dan, lüks SUV modeli Land Cruiser Prado’ya kadar hemen her modelinde indirim kampanyası yapıyor.

Marka, modeline göre 300 bin TL’den 4 milyon TL’ye kadar farklı indirimler sunuyor.

Peki Toyota’nın hangi modelinde ne fiyat artışı oldu, ne kadar indirim var? Toyota Corolla’nın fiyatı ne kadar attı? Corolla’da indirim uygulanıyor mu?

Model Ocak 2026 Fiyatı (TL) Şubat 2026 Liste Fiyatı (TL) Şubat 2026 Kampanyalı Fiyat (TL) Corolla 1.5 Vision Plus 1.650.000 — 1.699.000 Corolla 1.5 Dream 1.850.000 1.940.000 — Corolla 1.5 Dream X-Pack 1.924.000 — 2.030.000 Corolla 1.5 Flame X-Pack 2.159.500 2.225.000 — Corolla Hybrid Dream 2.377.000 2.495.000 — Corolla Hybrid Dream X-Pack 2.446.000 — 2.379.000 Corolla Hybrid Flame X-Pack 2.714.000 2.498.000 — Corolla Hybrid Passion X-Pack 2.833.000 2.829.500 — Corolla Cross Hybrid 3.157.000 3.167.500 2.534.000 C-HR Hybrid 2.318.500 2.385.000 2.150.000 Corolla Hatchback Hybrid 2.478.500 2.528.000 2.157.000 Yaris Cross Hybrid 2.518.000 2.594.000 2.269.000 Yaris Hybrid 2.080.000 2.142.000 1.934.000 Land Cruiser Prado 16.000.000 — 12.000.000

İşte 1 Şubat itibariyle Toyota’nın fiyat artışı yaşanan tüm modelleri ve uygulan indirim kampanyalı fiyatları…

Corolla’nın giriş seviyesinde kampanyalı olarak 1.650.000 TL olan fiyat 49 bin TL’lik artışla 1.699.000 TL’ye çıktı.

Bir üst paket olan Dream 1.850.000 TL’den 1.940.000 TL’ye yükseldi.

Toyota’dan şubat 2026 zammı: En ucuz Corolla 1.7 milyon TL oldu

Dream X-Pack versiyonun Ocak ayı kampanyalı fiyatı 1.924.000 TL iken, Şubat’ta 2.030.000 TL oldu.

Flame X-Pack 2.159.500 TL’den 2.225.000 TL’ye yükseldi.

Corolla Hybrid giriş seviyesinde Ocak ayı fiyatı 2.377.000 TL iken Şubat fiyatı 2.495.000 TL oldu.

Dream X-Pack Ocak ayı fiyatı 2.446.000 TL iken kampanyalı olarak 2.266.000 TL’ye satılıyordu. Şubat ayında ise kampanyalı fiyatı 2.379.000 TL oldu.

Flame X-Pack 2.379.000 TL’den 2.498.000 TL’ye çıktı. Passion X-Pack 2.544.000 TL’den 2.829.500 TL’ye çıktı.

Toyota’dan şubat 2026 zammı: En ucuz Corolla 1.7 milyon TL oldu

Corolla Cross Hybrid — Ocak ayı 3.090.000 TL – kampanyalı fiyatı 2.484.000 TL

Şubat ayı 3.167.500 TL - 2.534.000 TL

C-HR Hybrid — Ocak ayı fiyatı 2.318.500 TL - kampanyalı fiyatı 2.090.000 TL

Şubat ayı fiyatı: 2.385.000 TL - 2.150.000 TL

Corolla Hatchback Hybrid — Ocak ayı fiyatı 2.478.500 TL - kampanyalı fiyatı 2.115.000 TL

Şubat ayı fiyatı: 2.528.000 TL - 2.157.000 TL

Yaris Cross Hybrid — Ocak ayı fiyatı 2.518.000 TL - kampanyalı fiyatı 2.203.000 TL

Şubat ayı fiyatı: 2.594.000 TL - 2.269.000 TL

Yaris Hybrid — Ocak ayı fiyatı 2.080.000 TL - - kampanyalı fiyatı 1.878.000 TL

Şubat ayı fiyatı: 2.142.000 TL - 1.934.000 TL

Land Cruiser Prado — Ocak ayı fiyatı 16.000.000 TL - kampanyalı fiyatı 12.000.000 TL

Haberle İlgili Daha Fazlası