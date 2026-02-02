Yüksek kredi kartı limiti ikinci el otomobil ticaretinde yaygın kullanılıyor. Galericiler, 12 aya varan vade ile kredi kartına taksit seçeneği sunuyor. Ancak bunun için yüksek limitlere ihtiyaç duyuluyor. Kredi Kartı Limitlerine İlişkin Düzenlemenin ardından dikkatler sektöre çevrilirken; Otomerkezi CEO’su Muhammed Ali Karakaş, işlemlerin %35’inde kredi kartının kullanıldığını, limit kısıtlamasının olumsuz yansıyabileceğini aktardı.

ÖMER FARUK BİNGÖL — Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan ‘Kredi Kartı Limitlerine İlişkin Düzenleme’nin etkileri piyasalarda da takibe alındı. BDDK tarafından yapılan açıklamada, 400 bin lira kredi kartı limiti olan bir kart kullanıcısının limitlerinde herhangi bir kesintiye gidilmeyeceği belirtilerek, “Ayrıca bireysel kredi kartı kullanıcılarının, gelirlerinin 4 katına kadar limit kullanmalarının önünde bir engel bulunmamaktadır” denildi.

Açıklamada, son bir yıldaki harcamaların dikkate alınacağı, harcamanın en yüksek olduğu aydaki limitin belirli bir oranda azaltılması kuralının getirildiği de bildirildi.

ATO BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran ise, artan fiyatlar karşısında yüksek tutarlı ödemelerin nakit olarak yapılmasının mümkün olmaktan çıktığını aktararak; kredi kartı limitlerinin kısıtlanmasının, ekonomik hayatın işleyişini zorlayabileceğini ifade etti.

Gürsel Baran, finansal istikrarı korumaya yönelik düzenlemelerde ticari hayatın gerçeklerinin ve vatandaşların zorunlu harcamalarının da dikkate alınmasının önemli olduğunu belirterek, bu konularda istişareye açık olduklarını da ifade etti.

İKİNCİ ELDE 12 TAKSİT

Piyasada yüksek kredi kartı limitlerinin yaygın olarak kullanıldığı alanların başında ikinci el otomobil ticareti geliyor. Bugün birçok galerici, satışlarda 12 aya varan vadelerde kredi kartına taksit seçeneği sunuyor.

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından açıklanan verilere göre ise Türkiye’de ikinci elde ortalama otomobil fiyatı Aralık 2025’te 1 milyon 108 bin TL olarak gerçekleşti. Bir tüketicinin, bu tutarın 3’te 1’ini bile kredi kartı ile karşılaması halinde, 400 bin TL’lik limit gerekiyor.

SATIŞLARIN YÜZDE 35’İ…

Konuyla ilgili gazetemize açıklamalarda bulunan Otomerkezi CEO’su Muhammed Ali Karakaş, ikinci elde otomobil ticaretinin ya da bakiye tamamlama işlemlerinin %35’nin kredi kartı ile gerçekleştiğini, bu sebeple piyasanın bundan etkilenebileceğini aktardı.

Muhammed Ali Karakaş, “Peşinatını ya da peşinattan kalan kısmını bir şekilde kredi kartıyla tamamlayan ve 12 taksite kadar bunu yapılandırılan müşteriler vardı. Dolayısıyla kredi kartına getirilecek limitler, ikinci el otomobil alacak müşteriler için kısıtlayıcı olacak” diye konuştu.

