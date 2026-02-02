Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Var hayatını kaybetti. Vefat haberi Yıldız Teknik Üniversitesi'nin resmi sosyal medya hesaplarından duyuruldu.

Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada; "Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nün kıymetli öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Var’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Değerli Hocamıza Allah’tan rahmet; başta ailesi olmak üzere, tüm yakınlarına, sevenlerine ve Yıldız Teknik Üniversitesi camiasına başsağlığı ve sabır diliyoruz.

Ömrünü akademiye adayan Mustafa Var hocamız, yetiştirdiği öğrenciler ve değerli çalışmalarıyla saygı ve minnetle anılacaktır." denildi.



