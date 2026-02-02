İngiltere’de yaşayan Joshua Baines, 2021 yazında geçirdiği nöbetin ardından dört yaşındaki kızı tarafından baygın halde bulundu. Hastaneye kaldırılan Baines, susuz kaldığı söylenerek taburcu edildi. Ancak haftalar sonra yaşadığı ikinci nöbetin ardından yapılan kapsamlı tetkikler, beyninde büyük bir tümör bulunduğunu ortaya koydu. Hastalığın ilk belirtilerinin unutkanlık olduğunu söyleyen Baines, “Birden nerede olduğumu ya da ne yaptığımı unutuyordum." dedi.

Surrey’in Esher kasabasında yaşayan üç çocuk babası Joshua Baines, 2021 yılının yaz aylarında nöbet geçirerek bayılmış, dört yaşındaki kızı tarafından baygın ve kanlar içinde bulunmuştu. Acil bir şekilde hastaneye kaldırılan Baines'in yaz sıcaklarında susuz kaldığı söylenmiş, genç adam evine gönderilmişti.

Kaynak: GoFundMe

İKİNCİ NÖBETİ GEÇİRİNCE ORTAYA ÇIKTI

Olaydan birkaç hafta sonra ikinci kez nöbet geçiren adama yapılan tetkiklerde, beyninde büyük bir tümör olduğunu ortaya çıktı. 2022 yılında tümörün agresif ve ölümcül bir astrositoma olduğu tespit edildi. Genç adam, kemoterapiye beklenenden daha iyi cevap verse de Ekim 2025’te yapılan taramalarda kanserin beyninin arka kısmına yayıldığı açıklandı.

Kaynak: GoFundMe

"BİRDEN NEREDE OLDUĞUMU UNUTUYORDUM"

Hastalığın ilk belirtilerinin unutkanlık olduğunu söyleyen Baines, “Birden nerede olduğumu ya da ne yaptığımı unutuyordum. Bu, bana hiç benzemeyen bir durumdu” dedi. Yaşadıklarının sadece fiziksel değil, aynı zamanda duygusal bir yıkım oluşturduğunu vurgulayan Baines, çocuklarına hastalığı anlatmanın en zor süreçlerden biri olduğunu belirtti. “MR’a ‘çörek makinesi’ diyoruz. Yeni tümörleri, çöreğin üzerindeki şekerlemeler gibi anlatıyoruz. Ölümle ilgili soruları dürüstçe cevaplamak zor ama gerekli” ifadelerini kullandı.

Kaynak: GoFundMe

Son MR taramasının ardından tümörün görme yetisini tehdit ettiği bildirilen Baines’e, hastalığın ilerlemesini yavaşlatması beklenen bir tedavi önerildi. Ancak söz konusu tedavinin İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) tarafından karşılanmadığı ve sekiz haftada bir 9 bin sterlini aşan bir maliyeti olduğu belirtildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası