Çiftçinin ‘beyaz altın’ olarak adlandırdığı, dünyaca ünlü Taşköprü sarımsağının ekim sezonu erken başladı. Elle geleneksel yöntemle ekilen Taşköprü sarımsağında bu yıl 30 bin ton rekolte sağlanması hedefleniyor.

EKİM ERKEN BAŞLADI Avrupa Birliği Coğrafi İşaretli Taşköprü sarımsağında ekim başladı. 4 binden fazla ailenin geçimini sağladığı sarımsakta ekim işlemi, yağışlar sebebiyle erken başladı.

“İYİ BİR GELİR SAĞLAMASINI İSTİYORUZ” Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, “Tarımsal dikimi yapan kadınlarımız tarlada bu hava şartlarında bile emeklerini eksik etmeden toprakla beyaz altınımızı buluşturuyorlar. Biz de bunlarla birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bütün dileğimiz inşallah o dişlerin bol bol bereketli başlar haline dönüşüp, üreticimize iyi bir gelir sağlamasını istiyoruz ve inşallah da bunu arzu ediyoruz” dedi.

“BU YIL 7 DÖNÜM YERE DİKECEĞİZ” Aşağı Çayırcık köyünden sarımsak üretimi yapan Nazmiye Yılmaz, 50 senedir bu işi yaptığını belirterek şunları söyledi: 50 seneden beri bu sarımsağın içindeyiz. Sarımsağı böyle tek tek dikiyoruz, tek tek çıkarıyoruz, tek tek sıvıyoruz. Bundan geçimimizi sağlıyoruz. Hava şartlarını göre erken diktik, kurak havaya denk gelirse sarımsağı sulamak istiyor. Bir de erken dikersen verim biraz daha iyi oluyor. Onun için hava şartlarına göre erken başladık, dikebildiğimizi dikeceğiz, dikemediğimizi hava şartları düzelince dikeceğiz. Bu zahmetli bir iş. Biz, bu yıl 7 dönüm yere dikeceğiz, azalttık. Daha öncesinden 10-15 dönüm dikiyorduk ama şimdi insanımız az, işçiyle oluyor, o yüzden azalttık.

“ERKEN DİKİME BAŞLADIK” Şubat ayının başından itibaren sarımsak dikiminin başladığını ifade eden sarımsak işçisi Aliye Güllü ise “Bu sene sarımsak sezonumuz erken başladı. 2-3 senedir hava şartlarına göre ayarlamasını yapıyoruz, erken dikimine başlıyoruz. Çünkü makine dikimine göre el dikimi çok fark ediyor. Bu yüzden el dikimini tercih ediyorlar. Sağ olsunlar biz de çalışıyoruz. Aralık ayına kadar biz sarımsak işine devam ediyoruz” diye konuştu.

“1,5 AY KADAR DA DEVAM EDECEK” Sarımsak dikimine 5 gün önce başladıklarını belirten Güllü isimli işçi de "Şu anda çok güzel gidiyor. 5-6 gün oldu biz sarımsak dikimine başlayalı. İnşallah 1,5 ay kadar da devam edecek. Allah çiftçilerimize bol kazanç versin" dedi.

