İzmir’de yük asansöründen düşen koltuğun altında kalarak hayatını kaybeden 9 yaşındaki Ebrar Aktaş’ın davasında bilirkişi raporu sunuldu. Rapora göre; sanık E.G. asli, sanık M.G. ve Ebrar’ın annesi tali kusurlu bulundu. Acılı anne “Madem sanıklar kızımı dışarda gördüler, neden beni uyarmadılar. kızım gitti, telafisi yok. Ben kızıma 'Git asansörün altında öl' mü diyeceğim?" sözleriyle duruma tepki gösterdi.

İzmir’de 9 yaşındaki Ebrar Aktaş'ın eşya taşıyan yük asansöründe düşen koltuğun altında kalarak hayatın kaybetmesine ilişkin davada dosyaya bilirkişi raporu da eklendi. Rapora göre; sanık E.G.'nin asli, sanık M.G.'nin tali kusurlu bulundu. Diğer sanık A.H.M.'nin olayda kusurunun bulunmadığı belirtildi.

9 yaşındaki Ebrar’ın öldüğü koltuk faciasında yürek sızlatan bilirkişi raporu!

ANNE TALİ KUSURLU

9 yaşındaki Ebrar Aktaş'ın annesi Songül Lök ise bakımı ve gözetiminde bulunması gereken kızına bakmakta yeterli özeni göstermediği gerekçesiyle teknik yönden tali kusurlu bulundu.

BİR SANIK YİNE KATILMADI

Menderes 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanıklar nakliye firması yetkilileri M.G. ve kardeşi E.G. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan tutuksuz sanık firma çalışanı A.H.M. ise duruşmaya yine katılmadı.

“ASANSÖRÜN DENGE PROBLEMİ YOKTU”

Bilirkişi raporunu kabul etmediğini belirten tutuklu sanık E.G. "Asansörün denge problemi yoktur, böyle bir sorun olsaydı kaza yaşanmadan önce indirdiğimiz eşyalarda da aynı sorunu yaşardık” dedi.

“BU OLAYDA EN MASUM BİZİZ”

Acılı anne ise "Kızım, kahvaltı malzemelerini kolilerken benim bilgim ve rızam dışında aşağıya inmiş. Böyle bir şeyin olacağı aklımızdan bile geçmiyordu. Bu olayda en masum biziz." sözleri ile tepki gösterdi.

“KIZIMDAN BAŞKA KİMSEM YOK”

Mütalaaya karşı beyanda bulunan anne, gözyaşları içinde şunları söyledi:

Burada herkes bir dakikalığına kendini benim yerine koysun. Kızımdan başka kimsem yok. Çalıştım çabaladım, kızımı okutmaya çalıştım. Ben cehennemi yaşıyorum, bunun hiçbir tarifi yok. Buradaki konuşulan hiçbir söze katılmıyorum. Madem sanıklar kızımı dışarda gördüler, neden beni uyarmadılar. Bu durumu kabul etmiyorum, kızım gitti, telafisi yok. Ben kızıma 'Git asansörün altında öl' mü diyeceğim?"

Mahkeme, sanıkların tutukluluklarının devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU?

İzmir’in Menderes ilçesi Cüneytbey Mahallesi 627 Sokak'ta, 20 Eylül 2025'te taşınma sırasında kurulan asansörden düşen koltuk, 9 yaşındaki Ebrar Aktaş’ın ölümüne neden olmuştu.

Olayla ilgili gözaltına alınan nakliye firması yetkilileri M.G. ve kardeşi E.G. "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklanmış, firma çalışanı A.H.M, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Menderes Cumhuriyet Başsavcılığınca 9 yaşındaki Ebrar Aktaş'ın ölümüyle ilgili hazırlanan iddianamede, 3 sanık hakkında "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 9 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

