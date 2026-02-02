Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandili dolayısıyla TRT'nin özel yayınları yarın izleyici ve dinleyicilerin beğenisine sunulacak. Peki, bugün TV'de ne var? İşte Berat Kandiline özel TV programları...

Ramazan ayının habercisi olarak kabul edilen Berat Kandili dolayısıyla, TRT ekran ve radyolarında izleyici ve dinleyiciler için özel içerikler hazırlandı. Manevi atmosferin hissedileceği bu mübarek gecede, Kur’an-ı Kerim tilavetlerinden ilahi ve sohbet programlarına, kandil özel yayınlarından canlı bağlantılara kadar pek çok yapım yarın gün boyunca ve akşam saatlerinde izleyiciyle buluşacak.

Peki, bugün TV’de ne var? Berat Kandili’ne özel hangi programlar ekrana gelecek, saat kaçta başlayacak? İşte TRT ekranlarında ve diğer kanallarda yer alacak Berat Kandili’ne özel TV programlarının detaylı yayın akışı…



Berat Kandiline özel TV programları! Bugün TVde ne var?

TRT'DE BERAT KANDİLİ PROGRAMLARI



TRT'den yapılan açıklamaya göre, Berat Kandili'ne özel hazırlanan programlarla, kandilin ruhunu yansıtan dua, ilahi ve dini sohbetler, TRT ekranları ve radyolarında yer alacak.

İstanbul Çamlıca Camii'nden gerçekleştirilecek "Berat Gecesi" programı, 2 Şubat saat 18.45'te TRT 1'de canlı olarak ekrana getirilecek.

TRT Avaz, Kadir Özköse ve Abdullah Kaya'nın katılımıyla gerçekleştirilecek "Berat Kandili Sohbet Programı"nı 2 Şubat saat 19.00'da izleyiciyle buluşturacak. Ardından Sivas Kale Camii'nden yapılacak "Berat Kandili Özel Canlı Yayını" saat 20.00'de ekrana gelecek.

TRT Kürdi, Adıyaman Meydan Camii'nden gerçekleştirilecek "Berat Kandili" (Şeva Beratê) programını 2 Şubat saat 19.45'te canlı yayınla ekrana getirecek.

Ramazan ayının müjdecisi, af ve mağfiret kapılarının sonuna kadar açıldığı bu gecede Kuzey Makedonya'da bulunan Gostivar Saat Camii'nden gerçekleştirilecek "Berat Gecesi Gostivar" canlı yayını, 2 Şubat Pazartesi günü 21.00'de TRT Türk'te izleyiciyle buluşacak.

Ayrıca TRT radyoları da Berat Kandili'nin anlam ve önemine ilişkin özel içerikleri dinleyicilerine sunacak.



KANAL D

20.00 - 20.45 Berat Gecesi Özel

ATV

20.00 - 21.45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Berat Kandili Özel

NOW TV

02.15 - 03.00 Fatih Savaş ile Berat Kandili Özel

KANAL 7

19.45 - 21.30 Berat Kandili Özel Programı

