19 Mart 2026 eczane çalışma saatleri bayram öncesi en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Gün içinde ilaç alacaklar "eczaneler açık mı, kapalı mı" araştırıyor. Bayram süresince eczanelerin çalışma saatlerine ilişkin detaylar netleşti.

19 Mart Perşembe günü eczanelerin çalışma düzeni bayram takvimiyle birlikte düzenlendi. Sabah saatlerinden itibaren hizmet veren eczanelerle ilgili mesai saatleri ve gün içindeki uygulanacak saatler, ilaç almak isteyenlerin gündeminde yer alıyor. Peki, Bugün eczaneler açık mı, kaçta kapanıyor?

BUGÜN ECZANELER AÇIK MI, KAÇTA KAPANIYOR?

Bugün, eczaneler sabah saat 09.00’dan itibaren açık. İlaç almak isteyenler günün ilk yarısında eczanelere gidebiliyor. Ancak mesai öğle saatlerinde sona eriyor. Eczaneler genelde 12.30 ile 13.00 arasında kapanacak. Bu saatten sonra tüm eczaneler kapalı olacak ve sadece nöbetçi eczaneler hizmet verecek.

BAYRAMDA ECZANELER AÇIK MI?

Ramazan Bayramı boyunca eczaneler nöbetçi eczane sistemi uygulanacak. Bayramın 1., 2. ve 3. gününde yalnızca nöbetçi eczaneler açık olacak. Diğer eczaneler kapalı kalacak. Nöbetçi eczaneler ise gün boyu hizmet vererek acil ilaç ihtiyacı olanlara destek olmaya devam edecek.

Bayram sonrası 23 Mart 2026 Pazartesi günü itibarıyla eczaneler normal çalışma saatlerine geri dönecek.

NÖBETÇİ ECZANELER NASIL ÖĞRENİLİR?

Nöbetçi eczaneler en kolay şekilde, e-Devlet üzerinden "Nöbetçi Eczane Sorgulama" ekranına giderek öğrenebilirsiniz. Buna ek olarak bulunduğunuz ilin yerel eczacı odaları web sitelerinde de nöbetçi eczane bilgileri yer alabiliyor.

İLGİLİ HABERLER HABERLER Bugün bankalar saat kaça kadar açık? Borsa İstanbul takas tarihleri güncellendi

