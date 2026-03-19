19 Mart 2026 banka çalışma saatleri ve Borsa İstanbul işlem takvimi bayram öncesi yeniden düzenlendi. Yarım gün mesai kapsamında bankaların kapanış saatleri ve piyasalardaki işlem akışı netleşti. Finansal işlemlerini planlayanlar için takas tarihlerinde de değişikliğe gidildi. Özellikle arefe günü bankalar saat kaça kadar açık araştırılıyor.

19 Mart 2026 banka çalışma saatleri kapsamında bankalar yarım gün mesai düzenine geçti. Bayram öncesi son işlem gününde hem banka şubelerinde hem de Borsa İstanbul’da işlem saatleri ve takas süreçleri yeniden şekillendi.

BUGÜN BANKALAR SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

19 Mart 2026 Perşembe günü bankalar yarım gün mesai kapsamında hizmet veriyor. Sabah saatlerinde açılan şubeler, resmi tatil uygulaması nedeniyle günün ilk yarısında müşteri kabulünü sürdürüyor.

Öğleden sonra ise resmi tatil nedeniyle banka şubeleri kapalı olacak. Bankaların tahmini olarak 12.30 ile 13.00 saatleri arasında müşteri kabulünü sonlandırması bekleniyor.

BAYRAMDA BANKALAR AÇIK MI?

20 Mart Cuma günü başlayacak Ramazan Bayramı süresince banka şubeleri kapalı olacak. Bayramın 1., 2. ve 3. günlerinde hem kamu hem de özel bankalar hizmet vermeyecek.

Bu süreçte yalnızca ATM’ler ve dijital bankacılık kanalları üzerinden işlem yapılabilecek. EFT işlemleri bayram süresince gerçekleştirilemezken, FAST sistemi üzerinden yapılan para transferleri kesintisiz şekilde devam edecek.

BAYRAMDA BORSA İSTANBUL TAKAS TARİHLERİ GÜNCELLENDİ

Resmi tatil nedeniyle Borsa İstanbul'da takas işlemlerinin tarihinde değişiklik olacak. Pay Piyasası'nda, bugünkü işlemlerin takası 23 Mart Pazartesi günü, yarınki ve perşembe günü gerçekleştirilen işlemlerin takası ise 24 Mart Salı günü yapılacak.

Borsa İstanbul'da 19 Mart Perşembe günü yarım gün seans yapılacak olup 20 Mart Cuma günü ise işlem gerçekleşmeyecek.

Öte yandan, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda da (VİOP) endeks ve pay vadeli kontratlarda 19 Mart'ta fiziki teslimat, 20, 21 ve 22 Mart tarihlerinde takas ve fiziki teslimat işlemleri yapılmayacak.

İLGİLİ HABERLER HABERLER Bugün borsa açık mı? Bayram sonrası Borsa İstanbul açılış tarihi

