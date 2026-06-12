MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Adıyaman İl Teşkilatı ile Merkez İlçe Teşkilatının feshedildiğini açıkladı. İl Başkanlığına Ali Önat, Merkez İlçe Başkanlığına ise Selçuk Aslancan atandı.

Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) teşkilatlardaki değişim süreci devam ediyor. İstanbul, Kütahya, Eskişehir, Kars, Çanakkale, Bilecik, Muğla, Bolu, Ardahan, Gaziantep, Bingöl, Malatya, Şanlıurfa, Konya, Kilis, Kırıkkale, Zonguldak, Kocaeli, Manisa ve Adana'nın ardından Adıyaman İl Teşkilatı ile Merkez İlçe Teşkilatı da feshedildi.

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milliyetçi Hareket Partisi Adıyaman il teşkilat organları ve Merkez ilçe teşkilat organları parti tüzüğümüzün 52’nci ve 54’üncü maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Adıyaman İl Başkanlığı görevine Ali Önat, Merkez İlçe Başkanlığına Selçuk Aslancan atanmıştır" ifadelerini kullandı.

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