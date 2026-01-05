İzmir’de yük asansöründen düşen koltuğun altında kalarak hayatını kaybeden 9 yaşındaki Ebrar Aktaş’ın davasında tutuklu firma yetkileri mahkemede konuştu. Tutuklu sanık E.G. “Koltuk inerken kız çocuğu orada değildi. Koltuk düşerken kız çocuğu koşarak geldi, üzerine düştü” dedi. Diğer sanık M.G. ise “Ebrar'ın koştuğunu gördüm. Arabadan atlayıp tutmaya çalıştım ama yetişemedi” diye konuştu.

İzmir’de 9 yaşındaki Ebrar Aktaş’ın taşınma sırasında kurulan asansörden düşen koltuğun altında kalarak hayatını kaybetmesine ilişkin davada, tutuklu sanıklar nakliye firması yetkilileri M.G. ve kardeşi E.G. ile 1 sanık hakim karşısına çıktı.

Tutuklu sanık E.G. taşıdıkları ilk koltukta sorun olmadığını, kız çocuğunu evin içindeyken uyardığını belirtti.

“KOŞARAK GELDİ, KOLTUK ÜZERİNE DÜŞTÜ”

Masayı indirirken kız çocuğunu aşağıda gördüklerini söyleyen E.G. şöyle konuştu:

İkinci koltuğu koyunca aşağıda kimse yoktu. Bir anda rüzgar çıktı koltuk biraz kaydı. Ben o sırada bağırdım. Tam koltuk düşerken kız çocuğu koşarak geldi ve koltuk üzerine düştü. Koltuk inerken kız çocuğu orada değildi. Koltuk düşünce biz aşağıya inip ambulans çağırdık. Böyle bir olay olduğu için çok üzgünüz. Ailesine sabır diliyorum. Kim 9 yaşındaki kız çocuğunun ölmesini ister? Kesinlikle kasıtlı bir şey yok. Olay öncesi şiddetli rüzgar yoktu, hafif esinti vardı.

“TUTMAYA ÇALIŞTIM AMA YETİŞEMEDİM”

Asansörün etrafında gezenleri uyardığını öne sürem tutuklu sanık M.G. ise “Koltuğu indirirken ben Ebrar'ın yukarı çıktığını düşündüm. Kardeşim 'koltuk düşecek' diye bağırdı. Ebrar'ın koştuğunu gördüm. Arabadan atlayıp tutmaya çalıştım ama yetişemedim. İlk müdahaleyi yapıp ambulansı çağırdık. Kastımız yoktu, defalarca uyardım” dedi.

Hayatını kaybeden 9 yaşındaki Ebrar Aktaş’ın annesi Songül Lök, duruşmaya kızının oyuncak bebeğiyle katıldı. Acılı anne, sanıkların eve geldiklerinde kızının telefondan oyun oynadığını ve ortalıkta dolanmadığını söyledi.

“HİÇBİR KORUMA YOKTU”

Anne Songül Lök, şunları söyledi:

Sadece 'pat' diye bir ses duydum. Birisi 'çocuk' deyince ben Ebrar içeride diye balkona yürüdüm. 'Ebrar' diye bağırdıklarını duyunca can havliyle aşağıya indim. Ben aşağıya indiğimde 'bu koltuk nasıl düştü?' dedim. Hiçbir koruma yoktu. Söyledikleri doğru değil, beni kimse uyarmadı. Şikayetçiyim. 'Kızına sahip çık gibi söylemler' hiç olmadı. Ben mutfakta kahvaltılıkları toplarken aşağıya inmiş. Başka çocuklar da dışarıda bisiklet sürüyordu.

KEŞİF YAPILACAK

Cumhuriyet savcısı, olay mahallinde keşif yapılmasını ve tutukluluğun devamını talep etti. Hakim, tutukluluğun devamına ve keşif yapılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU?

Menderes ilçesi Cüneytbey Mahallesi 627 Sokak'ta, 20 Eylül 2025'te taşınma sırasında kurulan asansörden düşen koltuğun altında kalan Ebrar Aktaş kaldırıldığı Menderes Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili gözaltına alınan nakliye firması yetkilileri M.G. ve kardeşi E.G. "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklanmış, firma çalışanı A.H.M, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Menderes Cumhuriyet Başsavcılığınca 9 yaşındaki Ebrar Aktaş'ın ölümüyle ilgili hazırlanan iddianamede, 3 sanık hakkında "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 9 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

