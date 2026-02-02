İngiltere’de yaşayan 21 yaşındaki Izzy Darnes, geçen yıl yaşadığı yorgunluk ve cilt döküntülerini grip olarak değerlendirerek uzun süre ciddiye almadı. Zamanla vücudunda oluşan morlukları da sakarlığına bağlayan genç kadın, ateşinin yükselmesiyle birlikte hastaneye başvurdu. Yapılan kapsamlı tetkiklerin ardından kanser teşhisi konulan Darnes, yaşadığı şaşkınlığı “Aklımdan bile geçmedi. Bunun için çok genç olduğuma inanıyordum” sözleriyle dile getirdi.

Leicestershire’ın Narborough kasabasında yaşayan Darnes, geçen yıl haziran ayında kendini alışılmadık derecede yorgun hissetmeye başladı. Cildinde çıkan döküntüleri gribe, geçmeyen morlukları ise sakarlığına yoran genç kadın, uyarı sinyallerini görmezden geldiğini belirterek, “Hiçbir şey yapacak enerjim yoktu, bu bana hiç benzemiyordu. İyileşmeyen büyük morluklarım ve cildimde döküntüler vardı ama hepsini başka sebeplerle açıkladım” dedi.

Şikâyetleri giderek artan Darnes, teşhisten önceki cuma günü aile hekiminden randevu almaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Hafta sonu durumunun daha da kötüleşmesi üzerine pazartesi günü yeniden başvurdu. Muayene sırasında ateşinin yükselmesi nedeniyle hastaneye sevk edilen genç kadına, yapılan detaylı incelemeler sonucunda akut lenfoblastik lösemi (ALL) teşhisi konuldu.

Belirtilerini grip sanmıştı, acı gerçek ateşlenince ortaya çıktı: Aklımdan bile geçmedi

Şu anda 22 yaşında olan Izzy Darnes, aylar sürecek kemoterapi ve immünoterapi tedavisine başladı. Tedavi sürecinin nisan ayında tamamlanmasının planlandığı bildirildi. Tedavi sırasında ağır yan etkilerle karşılaştığını anlatan Darnes, şiddetli mide enfeksiyonu geçirdiğini, bir ay boyunca yürüyemediğini ve tekerlekli sandalye ile koltuk değneklerine ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

"BİR DAKİKA ÖNCE TAMAMEN NORMALDİ, BİR DAKİKA SONRA..."

Yaşadığı süreci “Bir dakika önce hayatım tamamen normaldi, bir dakika sonra hastanede hareket edemez haldeydim. Bağımsızlığımı kaybetmek çok acı vericiydi” sözleriyle anlatan Darnes, şimdi gençlerde kanser farkındalığını artırmak için Çocuk ve Genç Kanser Derneği adına bağış kampanyası yürütüyor.

Hikâyesini paylaşmayı bir sorumluluk olarak gördüğünü belirten genç kadın, “Eğer bir kişi bile benim hikâyemi duyup doktora gider ve kanseri erken teşhis edilirse, her şeye değer. Kanser, hayata bakışımı değiştirdi; hayatın ne kadar kıymetli olduğunu öğretti” ifadelerini kullandı.

