Bariyerlere çarpan otomobildeki karı koca can verdi!
Aydın'ın Yenipazar ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu sürücü ve eşi hayatını kaybetti.
Aydın'ın Yenipazar ilçesinde, 60 yaşındaki Kemal Çobanoğlu'nun kullandığı otomobil, Aydın-Denizli otoyolu Çulhan mevkisinde bariyerlere çarptıktan sonra devrildi.
Haber verilmesiyle bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü ile araçtaki 59 yaşındaki eşi Sevim Çobanoğlu'nun hayatını kaybettiği belirledi.
Çiftin cenazesi, Yenipazar İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
