İstanbul'da kuvvetli yağışın ardından dereden Boğaz'a çamur aktı.

İstanbul'da, etkili olan kuvvetli yağışın ardından dereden Boğaz'a çamur akması nedeniyle kirlilik oluştu.

Sarıyer'de bulunan İSKİ Atıksu Arıtma Tesisi'nin önündeki Kanlıkavak Deresi'nden, yağmurla birlikte çamurlu su, İstanbul Boğazı'na doğru aktı.

Bu nedenle Boğaz'ın bir kısmında oluşan kahverengi ve kirli görüntü dikkati çekti.

