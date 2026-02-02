Sarıyer’de etkili olan sağanak yağış sonrasında bir binanın bitişiğindeki merdivenin alt kısmı çöktü. İnceleme sonrasında 4 binanın risk altında olduğu tespit edildi, 31 kişi güvenlik nedeniyle tahliye edildi.

Dün akşam saat 22.20 sıralarında Sarıyer Rumeli Kavağı Mahallesi'nde yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Etkili olan sağanak yağış sonrasında bir binanın yanında bulunan merdiven çöktü.

4 BİNADA RİSK TESPİTİ

Çevredeki vatandaşların ihbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgede inceleme yapan ekip 4 binanın risk altında olduğunu belirledi. Riskli binalarda yaşayan toplam 31 kişi, güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Risk altında olduğu belirlenen binaların çevresindeki çöken alan ise havadan görüntülendi. Yapısal durumu ve geri dönüş imkanının değerlendirilmesi için yapı mühendisleri, bölgede inceleme yapıyor.

“HEMEN YAN BİNAMIZ”

Apartman sakinlerinde Güler Arslan, "Duvar çökmüş, saat 21.00 sıralarında itfaiye gelince haberimiz oldu. Hemen yan binamız. Merdivenler çökmüş, gece olduğu için tam bakamadık" dedi.

