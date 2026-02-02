2 Şubat Pazartesi günü ''Az önce deprem mi oldu?'' sorusu öğle saatlerinden itibaren vatandaşların en çok araştırdığı başlıklardan biri oldu. Gün içinde farklı bölgelerde kaydedilen sarsıntılar “AFAD son depremler listesi” aramalarını da artırdı. Az önce Azak Denizi merkezli meydana gelen orta şiddetli deprem Karadeniz bölgesinde bazı illerde hafif olarak hissedildi. İşte 2 Şubat Pazartesi AFAD son depremler listesi...

Son depremler listesinde Kütahya Simav ve Balıkesir Sındırgı çevresinde art arda meydana gelen küçük ölçekli sarsıntılar dikkat çekti. Az önce meydana gelen Azak Denizi merkezli 4.7'lik deprem ise küçğük çaplı endişeye neden oldu.

Az önce deprem mi oldu? 2 Şubat Pazartesi AFAD son depremler listesi

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

2 Şubat 2026 Pazartesi günü saat 12.47’de Azak Denizi açıklarında 4.7 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Yerin yaklaşık 6.57 kilometre derinliğinde gerrçekleşen sarsıntı, merkez üssüne yakın bölgelerde hissedilirken Karadeniz bölgesinde de bazı illerde hissedildi.

Azak Denizi’nde yaşanan depremin ardından Türkiye’deki en yakın iller sırasıyla Sinop, Samsun, Kastamonu, Bartın ve Ordu olarak kayıtlara geçti.

2 ŞUBAT PAZARTESİ AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik Tip Büyüklük Yer EventID

02-02-2026 12:47:50 45.6508 35.8106 6.57 ML 4.7 Azak Denizi 02-02-2026 12:40:33 39.8003 42.8017 11.26 ML 1.9 Eleşkirt (Ağrı) 02-02-2026 12:37:50 41.1322 33.8656 7.02 ML 1.5 Merkez (Kastamonu) 02-02-2026 11:49:51 39.1817 28.2917 9.34 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir) 02-02-2026 11:43:22 39.2522 29.015 10.79 ML 1.7 Simav (Kütahya) 02-02-2026 11:41:20 39.2411 29.0242 11.85 ML 2.4 Simav (Kütahya) 02-02-2026 11:39:36 39.2417 29.0219 10.37 ML 1.4 Simav (Kütahya) 02-02-2026 11:36:22 37.3544 36.1383 6.97 ML 1.7 Kadirli (Osmaniye) 02-02-2026 11:14:13 39.3417 28.1067 8.8 ML 1.5 Bigadiç (Balıkesir) 02-02-2026 10:36:57 39.2567 29.0039 13.17 ML 1.7 Simav (Kütahya) 02-02-2026 10:27:51 39.1828 28.3014 12.42 ML 3.4 Sındırgı (Balıkesir) 02-02-2026 10:19:12 39.1725 28.3028 8.72 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir) 02-02-2026 10:13:52 39.1692 29.0669 7 ML 1.8 Simav (Kütahya) 02-02-2026 10:12:33 39.2392 29.0189 12.5 ML 3.5 Simav (Kütahya) 02-02-2026 09:58:09 37.5761 33.6669 6.44 ML 2.0 Karapınar (Konya)

