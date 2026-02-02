AFAD, Azak Denizi'nde 4.7 şiddetinde deprem olduğunu duyurdu. Karadeniz açıklarındaki deprem için Kandilli Rasathanesi ise 4.9 açıklaması yaptı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgilere göre, Azak Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 12.47’de meydana gelen depremin derinliği 6,57 kilometre olarak ölçüldü.

KANDİLLİ 4.9 OLARAK AÇIKLADI

Karadeniz açıklarındaki deprem için Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada ise "Azak Denizi merkezli depremin büyüklüğünü 4.9'dur" denildi.

AZAK DENİZİ NEREDE?

Karadeniz'in kuzeydoğusunda yer alan ve Kerç Boğazı ile Karadeniz'e bağlanan Rusya ve Ukrayna arasındaki bir iç denizdir. Yüzölçümü 37.700 km² olan Azak Denizinin uzunluğu 240 km genişliği ise 135 km olup kıyıları alçaktır. Don ve Kuban nehirleri bu denize dökülür. Bu büyük nehirlerin ilave etkisiyle tuzluluk derecesi düşük olan Azak Denizi, Aralık ayından Mart ayına kadar donar. Bol miktarda balık bulunan bu denizde kışın buzlar delinerek balık avlanır.

