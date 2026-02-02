Fatih Ürek'in cenazesi için camiye gidenlerden bazılarının saçlarını kapatmadığı görülürken Armağan Çağlayan'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Çağlayan, "Camii avlusuna girerken İslam dininin kuralları neyi gerektiriyorsa, onu yerine getirmeliyiz. İnanışınız farklı olabilir, ama içine girdiğimiz kutsal mekandaki diğer inananları da rahatsız etmeye kimsenin hakkı yok" dedi.

Uzun süredir hastanede tedavi gören Fatih Ürek hayatını kaybetmiş, dün de Beşiktaş Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanmıştı.

"RAHATSIZLIK VERMEYE KİMSENİN HAKKI YOK"

Cenazeye birçok ünlü isim katılırken Armağan Çağlayan sosyal medya hesabından camiye açık gelenlere tepki gösterdi. Yeni bir tartışmanın fitilinin ateşlemek istemediğini söyleyen Çağlayan, "Uzun zamandır beni rahatsız eden bir durumu yazmak istiyorum. Bir dinin kutsal mekanına girerken, o dinin gereklerini yerine getirmek zorundayız. Camii avlusuna girerken İslam dininin kuralları neyi gerektiriyorsa, onu yerine getirmeliyiz. Nasıl ki yurtdışında kiliselere kafanızda şapkayla girilemiyorsa, camii avlusunda da başı açık olmuyor bence. Sizin inanışınız farklı olabilir, ama içine girdiğimiz kutsal mekanda ki diğer inananları da rahatsız etmeye kimsenin hakkı yok bence" dedi.

Armağan Çağlayan camiye saçı açık girenlere tepki gösterdi: Kutsala saygınız olsun

"KİMSEYİ HEDEF ALMADIM"

Saatler sonra iki paylaşım daha yapan Çağlayan, şu ifadeleri kullandı: "Bu tiviti yazarken hiç kimseyi hedef almadım. Hiç kimseyi hedef almakta haddim değil zaten. Belki de hadsizlik yapmışımdır. Ama ben komşumuz, vefat ettiği zaman evde televizyon açılmayan zamanlarda büyüdüm. Yine söylüyorum ki, bir inanç üzerinden yazmadım yazdıklarımı, ama inanca ve birbirimize, inananlara olan saygı üzerinden yazdım. İyi geceler.

Bu tiviti hiç kimseyi hedef almadan yazdığımı söylemiştim, ama yine de bu tivit sebebiyle kırdığım ve üzdüğüm insanlar varsa hepsinden içtenlikle özür dilerim"

