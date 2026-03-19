Beşiktaş’ın milli yıldızı Orkun Kökçü, Süper Lig'deki Kasımpaşa mücadelesinde hem gol hem asiste imza atarak son haftalardaki iyi performansını sürdürdü.

Beşiktaş’ın kaptanı Orkun Kökçü, Kasımpaşa karşısında yaptığı asist ve attığı golle son haftalardaki skorer kimliğini devam ettirdi. Milli futbolcu Orkun Kökçü, siyah beyazlı formayla çıktığı son 9 maçta 11 gole doğrudan katkı verdi.

HEM GOL HEM ASİST

Dolmabahçe'de oynanan maçta Hyun-Gyu Oh'un golünde asisti yapan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, müsabakanın 45+2. dakikasında da harika bir gole imza attı. Sağ kanattan Murillo'nun ceza sahasına yaptığı ortaya penaltı noktasının gerisinde top yere değmeden havada ayak içiyle dokunan Orkun Kökçü, meşin yuvarlağı kalecinin üzerinden ağlarla buluşturdu ve takımını 2-0 öne geçirdi.

ORKUN'DAN 4 YIL SONRA BİR İLK

Opta verilerine göre; Orkun Kökçü, lig kariyerinde ikinci kez (diğeri Feyenoord formasıyla; Şubat 2022) bir maçın ilk yarısında hem gol attı hem de asist yaptı (1 gol & 1 asist vs Kasımpaşa).

Beşiktaş'ta Orkun Kökçü resitali devam etti: 4 yıl sonra bir ilki başardı!

TOPLAMDA 15 GOLE KATKI SAĞLADI

Orkun, geçen hafta oynanan Galatasaray derbisini boş geçerken Kayserispor, Eyüpspor, Konyaspor, Alanyaspor, Başakşehir, Göztepe, Gençlerbirliği ve Kasımpaşa karşısında takımına gol katkıları verdi. Beşiktaş formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 32 maça çıkan Orkun Kökçü, 7 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

Beşiktaş'ta Orkun Kökçü resitali devam etti: 4 yıl sonra bir ilki başardı!

HYUN-GYU OH'TAN BİR GOL DAHA

Beşiktaş'ın ara transferde Belçika ekibi Genk'ten kadrosuna kattığı Güney Koreli forvet Hyun-Gyu Oh, Süper Lig'de 7. maçına Kasımpaşa karşısında çıktı. 24 yaşındaki futbolcu, Kasımpaşa maçında takımının ilk şutunda ağları havalandırdı ve gol sayısını 4 yaptı.

