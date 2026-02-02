Tunceli ve Erzincan arasında turizmi canlandırmak için Munzurlar’da yol yapımı için iki vali el sıkıştı. Karadeniz’den Doğu Anadolu’ya, Doğu’dan Güneydoğu Anadolu’ya uzanan turizm hattı ile 3,5 saat süren Erzincan-Ovacık yolunun 45 dakikaya düşmesi öngörülüyor.

Tunceli Valisi Şefik Aygöl ile Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, iki ilin turizm potansiyelini birleştirecek Munzur Dağları geçişli yol projesi için ortak irade ortaya koydu.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Altın ve gümüşte deprem! Yeni hafta da şok düşüşle başladı

3 BÖLGE BİRBİRİNE BAĞLANACAK

Projenin hayata geçirilmesiyle Erzincan ile Tunceli Ovacık ilçesi arasındaki ulaşımın büyük ölçüde kısalması hedefleniyor. Bir yanı Erzincan’a, bir yanı Tunceli’ye bakan Munzur Dağları’ndan geçirilecek yeni yol sayesinde Karadeniz’den Doğu Anadolu’ya, Doğu’dan Güneydoğu Anadolu’ya uzanan turizm hattının güçlendirilmesi planlanıyor. Özellikle yaz aylarında milyonlarca turisti ağırlayan Erzincan ile Tunceli’nin Ovacık ilçesinin bakir doğası, yeni ulaşım ağıyla birbirine bağlanacak.

45 DAKİKAYA DÜŞECEK

Projenin tamamlanmasıyla birlikte halen yaklaşık 3,5 saat süren Erzincan-Ovacık yolunun 45 dakikaya düşmesi öngörülüyor. Terörün sona ermesiyle birlikte Munzur Dağları’nın yeniden "saklı cennet" kimliğine kavuştuğu vurgulanırken, yolun bölgesel kalkınmaya önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Üç bölgeyi birbirine bağlayacak! Valiler el sıkıştı, bitmek bilmeyen yol 45 dakikaya düşecek

"BU YOL İKİ ŞEHİR İÇİN DE İHTİYAÇ"

Tunceli Valisi Şefik Aygöl, yol projesine ilişkin yaptığı açıklamada, iki şehir arasında uzun süredir güçlü bir talep olduğunu belirterek, "Bizim bir tarafımız Ovacık, bir tarafımız Erzincan. İki şehrimiz kültürel ve doğal yapılarıyla birbirine çok benziyor. Ovacık’tan Erzincan’a ciddi bir talep var ancak ulaşım zor şartlarda sağlanıyor. Bu yol iki şehir için de büyük bir ihtiyaç. Erzincan Valimizin de uygun görmesiyle karşılıklı olarak yol çalışmalarına başlamak istiyoruz. Hayırlı olsun" dedi.

Vali Aygöl, turizmin artık bölgesel bir anlayışla ele alınması gerektiğini vurgulayarak, "Bir vatandaş bir gün Erzincan’da, ertesi gün Tunceli’de, üçüncü gün Elazığ’da vakit geçirebilmeli. Malatya’dan giren bir ziyaretçi Elazığ, Tunceli ve Erzincan’ı kapsayan 4-5 günlük programlar yapabilmeli" ifadelerini kullandı.

Üç bölgeyi birbirine bağlayacak! Valiler el sıkıştı, bitmek bilmeyen yol 45 dakikaya düşecek

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ile Tunceli Valisi Şefik Aygöl yeni yol projesi için el sıkışarak önümüzdeki yaz için çalışmalara başlanılacağının müjdesini verdiler.

Haberle İlgili Daha Fazlası