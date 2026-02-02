Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ülkede yürürlükte olan 1975 Anayasası’nın değiştirilmesi için süreci resmen başlattığını duyurdu.

Atina’dan yayımlanan video mesajla kamuoyuna seslenen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, anayasa değişikliği için toplumsal diyaloğun başlatıldığını açıkladı.

Miçotakis, hem başbakan hem de iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi lideri sıfatıyla, parti meclis grubuna çağrı yaptı. Milletvekillerinden anayasa değişikliğine dair görüşlerini mart ayına kadar yazılı olarak iletmelerini istedi.

"50 YIL YETTİ"

Mevcut anayasanın yarım asırdır Yunanistan’a siyasi istikrar sağladığını söyleyen Miçotakis, metnin artık çağın gerisinde kaldığı görüşünü dile getirdi. 1975 Anayasası için "canlı bir metin" ifadesini kullanan Miçotakis, buna rağmen belgenin 20’nci yüzyılın koşullarına göre hazırlandığını söyledi.

Yeni dönemin ihtiyaçlarının farklı olduğuna işaret eden Miçotakis, Yunanistan’ın daha modern bir anayasal çerçeveye ihtiyaç duyduğunu ileri sürdü.

"DERİN DEVLET..."

Miçotakis, hazırlanacak yeni anayasanın yapay zeka, iklim krizi ve çağdaş güvenlik tehditleri gibi başlıkları kapsaması gerektiğini söyledi. Bakanların görevdeyken işledikleri suçlara ilişkin yargılama süreçleri ile derin devlet yapılarıyla mücadele konularında kalıcı düzenlemeler hedeflendiğini dile getirdi.

CUMHURBAŞKANLIĞI VE YARGI SİSTEMİ GÜNDEMDE

Anayasa değişikliği kapsamında dikkat çeken başlıklardan biri de cumhurbaşkanlığı sistemi oldu.

Miçotakis, cumhurbaşkanının yalnızca bir kez ve 6 yıllığına seçilmesi fikrini paylaştı. Yüksek yargıçların belirlenme sürecinde ise hakimlerin tercihlerini daha etkili hale getirecek bir modelden söz etti.

TOPLUMA AÇIK ÇAĞRI

Miçotakis, anayasa değişikliği sürecine sadece siyasi partilerin değil, tüm vatandaşların katkı sunmasını istedi. Farklı görüşlerin sürece dahil edilmesini önemsediklerini belirten Miçotakis, hedeflerinin “cesur bir anayasa değişikliği” olduğunu söyledi.

