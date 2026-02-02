2 Şubat TV yayın akışı: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyon izleyicileri 2 Şubat 2026 Pazartesi akşamı ekranlarda hangi dizi ve programların yer aldığını araştırıyor. Kanalların güncel yayın akışlarında diziler, filmler, yarışmalar ve özel yayınlar dikkat çekiyor. Prime time kuşağında farklı türlerde yapımlar izleyiciyle buluşuyor.
Haftanın ilk gününde televizyon ekranlarında zengin bir yayın akışı yer alıyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, NOW TV ve TV8’in 2 Şubat 2026 Pazartesi gününe ait yayın akışları netleşti. İzleyiciler, bu akşam hangi dizilerin ve programların yayınlanacağını merak ediyor.
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
2 Şubat 2026 Pazartesi akşamı televizyon kanallarında dizilerin yanı sıra film, yarışma ve özel programlar da izleyici karşısına çıkıyor. ATV ekranlarında Berat Kandili’ne özel içerikler yayınlanırken ardından Kuruluş Orhan dizisi yer alıyor. Kanal D’de ise özel yayınların ardından Uzak Şehir dizisi izleyiciyle buluşuyor.
NOW TV’de Yeraltı dizisi hem gündüz hem de akşam kuşağında ekrana gelirken, Show TV’de Hükümet Kadın ve Bizans Oyunları filmleri yer alacak. TRT 1’de 20.00'de Cennetin Çocukları ve Kanal D'de Uzak Şehir dizisi yeni bölümleriyle izleyiciyle buluşacak. TV8’de Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026 yeni bölümüyle ekranlarda olacak.
2 ŞUBAT TV YAYIN AKIŞI
ATV yayın akışı:
14.00 Mutfak Bahane
16.00 Esra Erol’da
19.00 atv Ana Haber
20.00 Berat Kandili Özel
21.45 Kuruluş Orhan
Kanal D yayın akışı:
14.00 Gelinim Mutfakta
16.45 Arka Sokaklar
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Berat Gecesi Özel
20.45 Uzak Şehir
NOW TV yayın akışı:
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Yeraltı
19.00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
20.00 Yeraltı
22.30 Kıskanmak
SHOW TV yayın akışı:
12.30 Gelin Evi
15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Hükümet Kadın
22.30 Bizans Oyunları
Star TV yayın akışı:
13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
17.15 Erkenci Kuş
19.00 Star Haber
20.00 Borderlands
22.00 Borderlands
TRT 1 yayın akışı:
13.15 Seksenler
14.40 Kara Ağaç Destanı
17.55 İddiaların Aksine
18.00 Ana Haber
18.45 Berat Gecesi
20.15 Cennetin Çocukları
00.15 Vefa Sultan
TV8 yayın akışı:
12.30 Zahide Yetiş ile Sence?
16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026