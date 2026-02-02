Televizyon izleyicileri 2 Şubat 2026 Pazartesi akşamı ekranlarda hangi dizi ve programların yer aldığını araştırıyor. Kanalların güncel yayın akışlarında diziler, filmler, yarışmalar ve özel yayınlar dikkat çekiyor. Prime time kuşağında farklı türlerde yapımlar izleyiciyle buluşuyor.

Haftanın ilk gününde televizyon ekranlarında zengin bir yayın akışı yer alıyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, NOW TV ve TV8’in 2 Şubat 2026 Pazartesi gününe ait yayın akışları netleşti. İzleyiciler, bu akşam hangi dizilerin ve programların yayınlanacağını merak ediyor.

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

2 Şubat 2026 Pazartesi akşamı televizyon kanallarında dizilerin yanı sıra film, yarışma ve özel programlar da izleyici karşısına çıkıyor. ATV ekranlarında Berat Kandili’ne özel içerikler yayınlanırken ardından Kuruluş Orhan dizisi yer alıyor. Kanal D’de ise özel yayınların ardından Uzak Şehir dizisi izleyiciyle buluşuyor.

NOW TV’de Yeraltı dizisi hem gündüz hem de akşam kuşağında ekrana gelirken, Show TV’de Hükümet Kadın ve Bizans Oyunları filmleri yer alacak. TRT 1’de 20.00'de Cennetin Çocukları ve Kanal D'de Uzak Şehir dizisi yeni bölümleriyle izleyiciyle buluşacak. TV8’de Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026 yeni bölümüyle ekranlarda olacak.

2 Şubat TV yayın akışı: Bu akşam hangi diziler var?

2 ŞUBAT TV YAYIN AKIŞI

ATV yayın akışı:

14.00 Mutfak Bahane

16.00 Esra Erol’da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Berat Kandili Özel

21.45 Kuruluş Orhan

Kanal D yayın akışı:

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Arka Sokaklar

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Berat Gecesi Özel

20.45 Uzak Şehir

NOW TV yayın akışı:

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Yeraltı

19.00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

20.00 Yeraltı

22.30 Kıskanmak

SHOW TV yayın akışı:

12.30 Gelin Evi

15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Hükümet Kadın

22.30 Bizans Oyunları

Star TV yayın akışı:

13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

17.15 Erkenci Kuş

19.00 Star Haber

20.00 Borderlands

22.00 Borderlands

TRT 1 yayın akışı:

13.15 Seksenler

14.40 Kara Ağaç Destanı

17.55 İddiaların Aksine

18.00 Ana Haber

18.45 Berat Gecesi

20.15 Cennetin Çocukları

00.15 Vefa Sultan

TV8 yayın akışı:

12.30 Zahide Yetiş ile Sence?

16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026

