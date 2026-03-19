Deniz Feneri Derneği, 2026 Ramazan’ında Türkiye’nin yanı sıra 30 farklı ülkede gerçekleştirdiği yardımlarla binlerce ihtiyaç sahibinin yüzünü güldürdü. Bu Ramazan, özellikle Gazze’deki çocuklar ve aileler için yapılan çalışmalar öne çıktı.

Gazze’de Ramazan boyunca yoğun bir çalışma yürüten dernek, 18 aş evinde her gün yaklaşık 50.000 kişiye sıcak yemek sağladı. Bunun yanı sıra 3 farklı bölgede düzenlenen sokak iftarlarında her gün 3.000 kişiye iftar yemeği verildi.

Deniz Feneri Derneği 2026 Ramazanında Gazze ve dünyada binlerce kalbe dokundu

Ramazan coşkusunu çocuklarla paylaşmayı da ihmal etmeyen Deniz Feneri Derneği, Gazze’de:

• 10 bin gıda kolisi,

• 10 bin çocuğa bayramlık ve kıyafet,

• 5 bin bayram tatlısı,

• 5 bin bayram şekeri ve oyuncak dağıtımını gerçekleştirdi.

Ayrıca bayram günlerinde kuzey, güney ve orta bölgelerde düzenlenen çocuk şenlikleri, bölgedeki miniklerin Ramazan ve bayram coşkusunu doyasıya yaşamasını sağladı.

YURT DIŞINDA RAMAZAN DAYANIŞMASI

Gazze’nin yanı sıra, Asya’dan Afrika’ya uzanan mazlum ve ihtiyaç sahibi coğrafyalarda Deniz Feneri Derneği, yaklaşık 1,5 milyon kişiye iftar, 50 bin aileye gıda kolisi ve 50 bin kişiye zekât, fitre ve fidye desteği sağladı. Bu çalışmalarla, Ramazan’ın bereketi ve paylaşma ruhu ihtiyaç sahiplerine ulaşırken, onlara umut ve dayanışma mesajı da verildi.

TÜRKİYE’DE DAYANIŞMA VE ESENLER AŞEVİ

Türkiye genelinde ise Ramazan boyunca yaklaşık 200 bin kişiye gıda, temizlik, nakit ve temel ihtiyaç desteği verildi. Esenler Aşevi, her gün 2.000 kişilik, Ramazan boyunca toplam 60.000 kişilik yemek üretimi ile ihtiyaç sahiplerinin sofralarına bereket kattı.

DENİZ FENERİ’NDEN BAYRAM MESAJI

Deniz Feneri Derneği yetkilileri, “Ramazan, paylaşmanın ve dayanışmanın ayıdır. Bu yıl özellikle Gazze’deki çocukların ve ailelerin yanında olabilmek bizler için büyük bir mutluluk kaynağı oldu. Türkiye’de ve dünyanın dört bir yanında gerçekleştirdiğimiz yardımlar, Ramazan’ın ruhunu yansıtan dayanışmanın bir örneğidir. Bu başarıyı mümkün kılan tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Deniz Feneri Derneği, 2026 Ramazan’ında hem Gazze’de hem Türkiye’de hem de diğer 30 ülkede binlerce insanın hayatına dokunarak, Ramazan’ın paylaşma ve umut mesajını yaşatmaya devam etti.

