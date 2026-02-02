Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, “Bakanlık Narin Güran cinayetine aylar sonra müdahil oldu” şeklinde yapılan haberleri yalanladı. Açıklamada, "Böylesine hassas bir konuda gerçeği yansıtmayan, Bakanlığımızı karalamak amacıyla yapılan bu tip yalan haberlere itibar edilmemesi önemle rica olunur." denildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bugün bazı basın yayın organlarında “Bakanlık Narin Güran cinayetine aylar sonra müdahil oldu” şeklinde yer alan yalan haberlere ilişkin açıklama yaptı.

İddiaların yalanlandığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Cumhuriyet ve Korkusuz gazetelerinde yer alan söz konusu YALAN HABER kesinlikle gerçeği YANSITMAMAKTADIR. İlgili gazeteler bakanlığımızın dava sürecine müdahil olduğu yönündeki haberleri geçmişte sıklıkla yapmışlardır.

"TÜM AŞAMALARDA ETKİN SAVUNMALAR YAPTIK"

Bilindiği üzere, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos 2024 tarihinde kaybolan ve aramaların 19'uncu gününde cansız bedeni bulunan minik yavrumuz Narin Güran tüm ülkeyi derinden etkilemiş, milletimizi yasa boğmuştur. Bakanlık olarak avukatlarımız, hem 7 Kasım 2024 tarihinde başlayan davaya hem de konuyla bağlantılı olarak açılan ikinci davaya müdahil olarak tüm aşamada etkili bir şekilde savunmalarını gerçekleştirmiş, Narin'i hayattan koparan kişi veya kişilerin en ağır cezayı almaları için gerekli mücadeleyi vermiştir.

"HABER YAYINDAN KALDIRILDI"

Söz konusu haberin dün sosyal medyada yer alması üzerine kendileri ile irtibata geçilmiş ve bir hata olduğunu kabul edip haberi yayından kaldırmışlardır.

Buna rağmen bugün, “Bakanlık aylar sonra müdahil oldu” şeklindeki haberlerin tekrar servis edilmesi ne etik ne de basın meslek ilkeleriyle örtüşmektedir. Böylesine hassas bir konuda gerçeği yansıtmayan, Bakanlığımızı karalamak amacıyla yapılan bu tip yalan haberlere itibar edilmemesi önemle rica olunur.

Bakanlık olarak hiçbir talep beklemeden ve taraflarının kim olduğuna bakmadan tüm şiddet ve istismar davalarına müdahil olmaya ve mağdurların yanında yer almaya devam edeceğiz. Söz konusu yalan haberle ilgili yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

