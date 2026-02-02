Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sigaraya bir zam daha geleceğini duyurdu. Zam için şubat ayını işaret eden Dündar, fiyatların paket başına 5 ila 10 TL arasında artabileceğini söyledi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sigara tiryakilerini üzecek bir haber verdi. Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şubat ayı içerisinde "maliyet ve vergi güncellemeleri" nedeniyle sigaraya 5 ile 10 lira arasında "geçiş" zammı beklendiğini açıkladı.

Tiryakilere kötü haber! Sigara fiyatlarına bir zam daha yolda

"FİRMALAR ZAMMI ALIŞTIRA ALIŞTIRA VERMEK İSTİYOR"

Dündar, gerdie bıraktığımız temmuz ayında yaptığı açıklamada, firmaların maliyet zamlarını tek seferde yapmak yerine, belirli periyotlarla uyguladıklarını belirtmişti. Dündar, "ÖTV arttı ama firmalar bu miktarda zam yapmadı. Tek seferde 10 TL'lik zam yapmak yerine temmuz ayında 5 TL'lik zam yapıldı. Firmalar, zammı alıştıra alıştıra vermek istiyor. Bu yüzden önümüzdeki ay bir 5 TL'lik daha zam bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

