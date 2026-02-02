Suriye'de harita yeniden değişti! Ordu Haseke'yi terörden arındırıyor
Suriye İç Güvenlik Güçleri Haseke’ye girdi. YPG’nin boşalttığı noktalar Şam yönetimine geçti. Kentte harita yeniden çizildi.
Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı Suriye İç Güvenlik Güçleri, YPG’nin kontrolünde bulunan Haseke kentine giriş yaptı.
Ordunun Salaliye hattından ilerleyerek kente yöneldiği anlarda, bölgede yaşayan siviller Suriye bayraklarıyla karşılama yaptı.
YPG KONTROL NOKTALARINA GERİ DÖNMEYECEK
Suriyeli hükümet kaynakları, YPG’nin Haseke girişinde boşalttığı kontrol noktalarına geri dönmeyeceğini açıkladı.
Aynı kaynaklar, terk edilen tüm noktalarda Suriye güvenlik güçlerinin görev alacağını bildirdi.
Kent girişleri ve ana arterlerde güvenlik düzenlemeleri yapılırken, Şam yönetimine bağlı güçlerin kalıcı şekilde konuşlanacağı ifade edildi.
Öte yandan Suriye İç Güvenlik Güçleri, kademeli olarak Ayn el-Arab kırsalının tamamına yerleşecek.
Ayrıntılar geliyor...