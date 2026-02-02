X’te anonim ve sahte hesap kullananlar için alarm zilleri çalıyor. Açık kaynaklı hale getirilen algoritmada ortaya çıkan “davranış takip sistemi”, kullanıcıların milisaniyelik hareketlerinden kişiye özgü dijital imza çıkarıyor. Uzmanlara göre gizli hesaplar artık sanıldığı kadar gizli değil.

X’te anonim ve sahte hesap kullanımı giderek zorlaşıyor.

Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı, paylaşımlarının herkes tarafından görünmesini istemiyor. Ancak açık kaynaklı hale getirilen öneri algoritması, kullanıcıların platform içindeki hareketlerini ayrıntılı biçimde kaydetmeye başladı.

OSINT araştırmacılarının uyarısına göre, etkileşim alışkanlıkları kişiye özgü bir "davranış parmak izi" oluşturuyor ve anonim hesaplar zamanla ayırt edilebilir hale geliyor.

Kaydırma süreleri, etkileşim anları, engelleme alışkanlıkları ve içerik tercihlerinin milisaniye düzeyinde işlendiği sistem, anonim hesapların dahi birbirleriyle eşleştirilebilmesine imkan tanıyor.

KULLANICI EYLEM DİZİSİ'NE DİKKAT!

X’in açık kaynak kodlarında yer alan "Kullanıcı Eylem Dizisi" adlı yapı, kullanıcıların platformdaki tüm davranış geçmişini kodluyor.

Hangi içeriğe ne kadar süre bakıldığı, hangi tür hesapların engellendiği ve hangi paylaşımlarla etkileşime girildiği ayrıntılı biçimde işleniyor.

Veri seti, X’in kullanıcıya daha fazla etkileşim sunması için kullanılıyor ancak aynı zamanda kişiye özgü bir dijital imza oluşturuyor.

SAHTE HESAPLAR EŞLEŞEBİLİYOR

Araştırmayı yapan OSINT meraklısı, bu davranış dizisinin bilinen bir hesapla çalıştırıldığında, binlerce anonim hesapla yüksek doğrulukta eşleşmeler verdiğini aktardı. Aynı alışkanlıklara sahip hesapların, kullanıcı adı farklı olsa bile birbirine bağlanabildiği ileri sürüldü.

Uzmanlara göre kullanıcı adını değiştirmek kolay, davranış alışkanlıklarını tamamen değiştirmek ise neredeyse imkansız.

PLATFORMLAR ARASI RİSK BÜYÜYOR

Araştırmada yer alan değerlendirmelere göre aynı davranış parmak izleri, yalnızca X içinde değil, Reddit ve Discord gibi diğer platformlardaki hesaplarla da eşleştirilebilir.

X’in algoritmasını açık kaynak yapma kararı, şeffaflık amacıyla atılmış bir adım olarak duyurulmuştu. Ancak ortaya çıkan teknik ayrıntılar, özellikle sahte ve anonim hesaplar açısından tam tersi bir tabloyu gündeme taşıdı.

Teknoloji sitesi 9to5MacE konuşan uzmanlar, dijital dünyada kullanıcıların kendilerini anonim zannetse bile davranışlarının kimliklerini ele verebileceği uyarısında bulundu.

