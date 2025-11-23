X, platformdaki sahte hesapları ortaya çıkaracak en radikal adımlarından birini attı. “Hesap geçmişi” bilgisini görünür hâle getiren yeni özellik, kullanıcı adı değişikliklerinden konum bilgisine kadar bir profilin tüm geçmişini tek tıkla erişilebilir yaptı. Botlar, sahte kimlikler ve manipülasyon amaçlı açılan hesaplar için artık saklanacak yer kalmazken, özellik küresel çapta kullanıcılar tarafından kullanılmaya başladı.

Sosyal medyada gerçek kullanıcılarla botları ayırt etmenin giderek zorlaştığı bir dönemde X (eski adıyla Twitter), uzun süredir beklenen “Bu Hesap Hakkında” sayfasını küresel olarak kullanıma sunmaya başladı.

Platform, bu sayfanın özellikle sahte kimliklerin neden olduğu kaosu azaltmayı ve kullanıcıların kiminle iletişim kurduğunu daha net görmesini hedeflediğini açıkladı.

Yeni bilgiler ilk kez Ekim ayında X’in Ürün Müdürü Nikita Bier tarafından duyurulmuştu. Bier, özelliğin önce kendi hesabı ve X çalışanlarının profillerinde test edileceğini söylemişti. Güncellemeyle birlikte kullanıcılar artık bir hesabın gerçek bir kişi mi yoksa yapay olarak açılmış bir profil mi olduğunu daha rahat anlayabilecek.



HESAP GEÇMİŞİNE TEK TIKLA ERİŞİM

Kullanıcılar hem web sürümünde hem mobil uygulamada profillerindeki "Katılım tarihi" bölümüne tıklayarak yeni sayfaya yönlendiriliyor. Sayfada hesabın bulunduğu konum, kullanıcı adının kaç kez değiştirildiği, değişiklik tarihlerinin zamanlaması ve uygulamanın App Store veya Google Play üzerinden indirilip indirilmediği görüntüleniyor.

Bazı kullanıcılar özelliği başkalarının profillerinde henüz göremiyor.

KONUM BİLGİSİ İÇİN İKİ SEÇENEK: ÜLKE VEYA BÖLGE

X, yeni özellikle birlikte konum görünürlüğünü kullanıcının kontrolüne bıraktı. Kullanıcılar ülkelerini gösterebiliyor veya yalnızca bölge/kıta olarak daha genel bir konum görüntülemeyi seçebiliyor. Varsayılan ayar ülke olarak görünüyor.

Söz konusu değişiklik, özellikle çevrimiçi paylaşımların baskı altında olabileceği bölgelerde yaşayan kullanıcılar için ek bir güvenlik katmanı sunuyor. Ayar değişiklikleri uygulamada Gizlilik ve Güvenlik menüsündeki “Hesabınız hakkında” bölümünden yapılıyor.

Sahte hesapların sık sık konum değiştirmesi veya farklı ülkelerdenmiş gibi davranması, yeni özelliğin önemini artırıyor. Örneğin ABD’den görünüp gerçekte Güney Asya’dan yönetilen bir “Rus Ordusu” hesabının ortaya çıkması, bu özelliğin şimdiden nasıl işlediğini gösteriyor.

VPN KULLANAN HESAPLARA UYARI YOLDA OLABİLİR

X’in kodlarını inceleyen bir tersine mühendis, platformun yeni bir özellik daha test ettiğini ortaya çıkardı. Buna göre VPN kullanan hesapların profil kısmında, konum bilgisinin doğru olmayabileceğine dair bir uyarı çıkabilir.

ÖZELLİK DÜNYA ÇAPINDA YAYILIYOR

X, kullanıcılara bu ölçekte şeffaflık sunan ilk platform değil; Instagram benzer bir “Bu hesap hakkında” bölümünü uzun süredir kullanıyor. Küresel yayılım takvimi açıklanmasa da özelliğin her geçen gün daha fazla kullanıcıya ulaştığı kesinleşti.

MÜZEYYEN BIYIK

