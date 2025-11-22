Kırklareli'de nişanlısının evine yemeğe giden Rümeysa Sanpur, burada çıkan silahlı çatışmada hayatını kaybetti. Olayın detayları kahrederken 12 kişi gözaltına alındı.

Korkunç olayın adresi Lüleburgaz ilçesi Gündoğdu Mahallesi oldu. Bir grup husumetli oldukları kişinin evine ateş açtı.

Evden de karşılık verilmesi üzerine iki grup arasında çatışma yaşandı.

AİLE YEMEĞİNE GİTMİŞ

Olayda, nişanlısının evine aile yemeği için geldiği öğrenilen Rümeysa Sanpur (19) silahla ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından R.S'nin cenazesi Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kavgaya karışan 12 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Öte yandan Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin 3 cumhuriyet savcısının görevlendirildiği öğrenildi.

TABUTUNA GELİNLİK KONULDU

Olayda hayatını kaybeden genç kızın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

R.S'nin cenazesi, Lüleburgaz'daki Sokullu Mehmet Paşa Camisi'ne getirildi.

Burada genç kızın tabutuna gelinlik konuldu.

Kılınan namazın ardından R.S'nin cenazesi ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Evdeki aile yemeği ölümle bitti... Rümeysa Sanpur cinayetinde 12 gözaltı

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Kırklareli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Gündoğdu Mahallesi'nde silahlı kavga ihbarı üzerine olay yerine ivedilikle emniyet ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği bildirildi.

Silahla açılan ateş sonucu yaralanan Rümeysa Sanpur'un hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"Olayın ardından Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğümüz tarafından başlatılan geniş kapsamlı çalışmalar neticesinde 12 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Yapılan aramalarda olayda kullanıldığı değerlendirilen 3 ruhsatsız tabanca ve 28 fişek ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan şüphelilerin adli tahkikat işlemleri devam etmektedir.

Evdeki aile yemeği ölümle bitti... Rümeysa Sanpur cinayetinde 12 gözaltı

Biz Bize Yeteriz Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Lüleburgaz Şube Başkanı Emin Sanpur'un kıymetli evladı Rümeysa Sanpur'un acı kaybı yüreklerimizi yaralamıştır. Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz."

Evdeki aile yemeği ölümle bitti... Rümeysa Sanpur cinayetinde 12 gözaltı

Vatandaşların huzuru, güvenliği, birliği, beraberliği ve kardeşliğine kastedenlere asla taviz verilmeyeceği vurgulanan açıklamada, "Bu elim hadisede genç bir evladımızın hayatına kasteden failleri adalet önüne çıkarmak ve milletimizin huzuruna kasteden hiçbir yapıya göz açtırmamak devletimizin kararlılığıdır. Rabb'im milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın" ifadeleri kullanıldı.

ÇAĞLA ÇAĞLAR

