Sakarya Ferizli’de Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda 123 hükümlü yedikleri yemekten etkilendi. 5’i hastaneye sevk edilirken diğerleri revirde tedavi edildi.

Böcek ailesinin zehirlenme şüphesiyle hayatını kaybetmesi üzerine 'gıda güvenliği' sorunu yeniden gündeme geldi. Öte yandan yurdun dört bir yanından zehirlenme vakaları peş peşe geldi.

Son iki gündür özellikle öğrenci yurtlarından zehirlenme haberleri gelirken bugün Sakarya'nın Ferizli ilçesindeki cezaevinden de aynı haber geldi.

ONLARCA KİŞİDE AYNI BELİRTİ

Sakarya'da açık ceza infaz kurumunda yedikleri yemekten rahatsızlanan ve zehirlendiklerinden şüphelenilen hükümlülerin sayısı 123’e yükseldi. Hükümlülerin hastaneye sevk edildiği öğrenildi.

Olay, Ferizli ilçesinde bulunan açık ceza infaz kurumunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam yemeğinin ardından bazı hükümlülerde mide bulantısı, kusma, baş dönmesi ve halsizlik gibi şikayetler görüldü. İlk aşamada yedikleri yemekten etkilendikleri değerlendirilen toplam 71 kişi ceza infaz kurumunun revirinde tedavi altına alındı, 5 kişi hastaneye sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Zehirlenme şüphesi ile revire başvuranların sayısı arttı. Son olarak 123 hükümlünün, gıda zehirlenmesi şüphesi ile şehirdeki çeşitli hastanelere sevk edildiği ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Tedavisi tamamlanan hükümlüler tekrardan cezaevine sevk ediliyor.

Hastaneye gönderilen hükümlülerin tedavilerinin ardından ceza infaz kurumuna gönderildikleri öğrenilirken, konu ile alakalı geniş çaplı inceleme başlatıldı.

