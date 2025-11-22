Adıyaman'ın Besni ilçesindeki KYK yurdunda kalan yaklaşık 50 öğrenci akşam yemeğinden sonra zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerde karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleri görüldü. Sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Besni Devlet Hastanesine götürülen öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

ÖĞRENCİLERİN DURUMLARI NETLEŞTİ

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Adıyaman'ın Besni ilçesindeki Adıyaman Üniversitesi Besni Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin kaldığı Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı kız yurdunda yaşandı. Akşam yemeğinden sonra bazı öğrencilerde karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleri görülürken, sağlık ekiplerine haber verildi. Yurda gelen sağlık ekipleri, zehirlenme belirtilerinin görüldüğü öğrencileri ambulanslarla Besni Devlet Hastanesine kaldırdı. Acil serviste tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Akşam yemeğinde tavuk yedikleri öğrenilen öğrencilerin tam olarak neden zehirlendiklerinin yapılacak incelemenin ardından ortaya çıkacağı belirtildi. İlçeye giden Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, öğrencileri hastanede ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı.

