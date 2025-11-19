Fatih'te iki ayrı otelde kalan 3 kişi nefes darlığı ve yoğun terleme şikayetiyle hastaneye başvurdu. Gürhan Takıl isimli kadın gittiği hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Başka otelde kalan 2 kişinin de aynı şikayetle hastaneye başvurdukları birinin taburcu olduğu diğerinin tedavisinin devam ettiği belirtildi. İki olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İstanbul Fatih'te bir otelde konaklayan Böcek ailesinin 4 ferdi hayatını kaybetti. Ailenin yediklerinden mi otelin ilaçlanmasından dolayı mı öldüğü araştırılırken olay ülkede infiale neden olmuştu. Gelişmeler takip edilirken iki zehirlenme vakası daha ortaya çıktı.

GENÇ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Fatih’te bir otelde konaklayan Gürhan Takıl, nefes darlığı ve yoğun terleme şikayeti üzerine hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Takıl’ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi raporuyla netleşecek.

Takıl'ın Almanya'da yaşadığı ve İstanbul'da bir fuara katılmak için geldiği öğrenildi. Takıl'ın gün içinde otelde çay içtiği Süleymaniye bölgesinde yemek yediği belirtildi.

Olayla ilgili ifade veren otel sahibi, tesis içinde herhangi bir ilaçlama yapılmadığını, en son ilaçlamanın yaklaşık bir yıl önce gerçekleştirildiğini söyledi.

2 KİŞİ ZEHİRLENDİ

Fatih'teki diğer vakada ise Hollanda’dan İstanbul Fatih’e tatil için gelen iki kız kardeş, kaldıkları otelde ‘gıda zehirlenmesi’ şüphesiyle hastaneye başvurdu. Kız kardeşler tedavi altına alınırken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Polisin olayla ilgili inceleme sürüyor.

Olay, saat 13.00 sıralarında Fatih ilçesi Mesihpaşa Mahallesi’ndeki bir otelde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Hollanda’dan İstanbul Fatih’e tatil için kız kardeşi E.O. (16) ile gelen Sadegül O. (29), kaldıkları otelde bugün gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. İki kız kardeş, mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetiyle gittikleri Çapa Tıp Hastanesinde tedavi altına alındı.

Hastaneden yapılan ihbar üzerine polis ekipleri, otelde inceleme yaptı. Mağdur olan iki kız kardeş emniyet yetkililerine verdiği bilgide, 17 Kasım’da İstanbul’a gelerek otele yerleştiklerini söyledi. Sadegül O., 17 Kasım ve 18 Kasım’da Fatih’te gezdiklerini ve çeşitli yerlerde yemek yiyip, içecek içtiklerini söyledi. Sadegül O., bugün saat 13.00 sıralarında kaldıkları otelde mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye gittiklerini belirtti.

Sadegül O., tedavisinin ardından taburcu edilirken, kız kardeşi E.O.’nun ise çocuk servisinde tedavisine devam edildiği ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

İki olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

TÜRKİYE GAZETESİ

Haberle İlgili Daha Fazlası