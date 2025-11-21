İstanbul'da Şişli'de 25 kişi hastanelik oldu! Zehirlenme şüphesi
İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, Şişli'de aynı restoranda yemek yiyen 25 kişinin zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurduğunu açıkladı.
- İstanbul'un Şişli ilçesinde bir işletmede gıda zehirlenmesi şüphesi yaşandı.
- Olayla ilgili olarak toplam 25 kişi hastanelere başvurdu.
- Başvuruda bulunan vatandaşların genel sağlık durumları iyi.
- Gerekli tıbbi değerlendirme ve tedaviler devam ediyor.
Türkiye, zehirlenme şüphesiyle 4 üyesinin hayatını kaybettiği Böcek ailesi vakası ile sarsıldı.
Ardından ülkenin birçok noktasında zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuranların sayısı artmaya başladı.
ŞİŞLİ'DE AYNI RESTORANDA YEMEK YEMİŞLER
İstanbul'da aynı restoranda yemek yiyen 25 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu.
İstanbul İl Sağlık Müdürü Güner, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
İstanbul’un Şişli ilçesinde bir işletmede yemek yiyen bazı vatandaşlarımız, gıda zehirlenmesi şüphesiyle çevredeki hastanelere başvurmuştur. Olayla ilgili olarak toplam 25 kişi sağlık kuruluşlarına müracaat etmiştir. Başvuruda bulunan vatandaşlarımızın genel sağlık durumları iyi olup, gerekli tıbbi değerlendirme ve tedavileri yapılmaktadır" ifadelerine yer verdi.