Türkiye, zehirlenme şüphesiyle 4 üyesinin hayatını kaybettiği Böcek ailesi vakası ile sarsıldı.

Ardından ülkenin birçok noktasında zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuranların sayısı artmaya başladı.

İstanbul'da aynı restoranda yemek yiyen 25 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Güner, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

İstanbul’un Şişli ilçesinde bir işletmede yemek yiyen bazı vatandaşlarımız, gıda zehirlenmesi şüphesiyle çevredeki hastanelere başvurmuştur. Olayla ilgili olarak toplam 25 kişi sağlık kuruluşlarına müracaat etmiştir. Başvuruda bulunan vatandaşlarımızın genel sağlık durumları iyi olup, gerekli tıbbi değerlendirme ve tedavileri yapılmaktadır" ifadelerine yer verdi.