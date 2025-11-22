İhlas Haber Ajansı (İHA)
Başakşehir maçı öncesi Trabzonspor'da Batagov sevinci
Trabzonspor, Süper Lig'in 13'üncü haftasında 24 Kasım Pazartesi günü oynayacağı RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-mavililerde Galatasaray maçı sonrası sakatlanan Arseniy Batagov, takımla antrenmanlara başladı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13'üncü haftasında 24 Kasım Pazartesi günü RAMS Başakşehir ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Bordo-mavililer, 5'e 2 ile devam eden idmanı taktik çalışmayla sonlandırdı.
Trabzonspor'un deplasmanda Galatasaray ile 0-0 kaldığı maçın ardından sakatlanan Arseniy Batagov iyileşti. Ukraynalı futbolcu, takımla yapılan antrenmanda yer aldı.
