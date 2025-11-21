"Halef: Köklerin Çağrısı" dizisinin son bölümü televizyon ekranlarına gelmesine rağmen, izleyiciler 9.bölümün YouTube'da yayınlanmamasının sebebi merak ediyor.

Başrollerinde İlhan Şen, Aybüke Pusat ve Biran Damla Yılmaz'ın yer aldığı "Halef: Köklerin Çağrısı" dizisi her Perşembe günü yeni bölümleriyle NOW TV'de yayınlanıyor.

Halef dizisinin 9.bölümü YouTube'da yayınlanmadı. Dizisinin sıkı takipçileri "Halef 9. bölüm YouTube'da neden yayınlanmadı?" sorusunu gündeme taşıdı.

Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin 9. bölümü 5 gün boyunca sadece Disney+ platformunda yayınlamaktadır. Bu nedenle Halef'in 9.bölümü YouTube'da yoktur.

HALEF 9. BÖLÜM NELER OLDU?

Serhat’ın beklenmedik bir şekilde tutuklanması konakta büyük bir hüzne yol açtı. Melek ve Yıldız, tüm zorluklara rağmen Serhat’a ulaşmak için beraber hareket eder. Serhatı görmek adına karakola giden Yıldız, orada karşılaştığı olaylar sonucunda içinde bulunduğu durumun acı gerçekleriyle yüzleşmek zorunda kalır.

Ziyan Ağa’nın elnde Serhat’ı cezaevine girmesine engel olacak deliller vardır. Ancak Ziyan Ağa’nın teklifine boyun eğmeyen Serhat, oldukça bu duruşundan kararlı gözükmektedir.. Melek ise Serhat’ı kurtarmak için farklı planlar yapar.

SEVCAN GİRGİN

