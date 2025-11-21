ABD Başkanı Donald Trump, iklim krizine yönelik tüm uyarıları hiçe sayan yeni bir talimata imza attı. Alaska’dan Kanada sınırına uzanan Arktik bölgesi, petrol ve gaz şirketlerine resmen açılıyor.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Alaska’dan Florida’ya kadar milyonlarca kilometrekarelik kıyı sularını petrol ve gaz sondajına açacak dev bir plan hazırladı.

ABD İçişleri Bakanlığı’nın açıkladığı teklife göre 34 kira satışı gerçekleştirilecek ve Amazon büyüklüğünde, 1,27 milyar dönümlük alanda sondaj yapılabilecek.

ARKTİK DE PETROL SONDAJINA AÇILIYOR

Ayrıca Amazon büyüklüğünde 1,27 milyar dönümlük kıyı alanı petrol ve gaz aramalarına açılacak. Plan; Alaska’nın kuzey kıyıları, Meksika Körfezi ve Kaliforniya sahillerinde 34 kira satışını kapsıyor.

İçişleri Bakanı Doug Burgum, Biden döneminde açık deniz petrol kiralamalarının “felç edildiğini” savunarak, Trump yönetiminin “enerjide uzun vadeli hakimiyeti garanti altına aldığını” söyledi.

İKLİM KRİZİ UYARILARINA RAĞMEN: TRUMP FOSİL YAKITTAN VAZGEÇMİYOR

Trump, iklim bilimini sık sık “dolandırıcılık” olarak nitelendiriyor ve ABD’yi uluslararası iklim anlaşmalarından çekmişti.

Yenilenebilir enerjiye geçişi reddeden yönetim, COP30’a bile resmi heyet göndermemişti. Plan, ABD’yi Avrupa ve diğer gelişmiş ülkelerin yeşil enerji politikalarından daha da uzak bir çizgiye taşıyor.

KALİFORNİYA VE KÖRFEZ KIYISI AYAKTA: BU PLANIN SONU FELAKET

Kaliforniya açıklarına yıllardır karşı çıkan eyalet yönetimi, yeni sondaj planına sert tepki gösterdi. Vali Gavin Newsom, "Trump’ın bu pervasız planı kıyı ekonomimizi tehlikeye atıyor. Kaliforniya kıyılarını petrol şirketlerine satamazsınız" dedi.

ABD KIYILARI SONDAJA AÇILIYOR

Derin su sondajının en acı hatıralarından biri olan 2010 Deepwater Horizon felaketini hatırlatan Körfez eyaletleri, yeni sızıntı riskinin balıkçılığı ve turizmi yok edeceğini iletti.

Florida Senatörü Rick Scott ise “Florida kıyılarının petrol sondajına kapalı kalması gerektiğini” vurgulayarak plana itiraz etti.

MÜZEYYEN BIYIK

