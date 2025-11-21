Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, uzatmaya giden maçta Milwaukee Bucks'ı 123-114 mağlup etti. Philadelphia 76ers forması giyen Tyrese Maxey, 54 sayı ile kariyer rekoru kırdı.

NBA'de Philadelphia 76ers, Fiserv Forum'da konuk olduğu Milwaukee Bucks'ı uzatma sonunda 123-114'lük skorla devirdi. Normal sürenin bitimine 7 saniye kala kullandığı serbest atışlarla da maçı uzatmaya götüren Tyrese Maxey, Bucks potasına gönderdiği 54 sayıyla kariyer rekoru kırdı.

76ers'ta Paul George 21, Quentin Grimes 14 kaydetti. Ryan Rollins'in 32 sayıyla kariyer rekorunu egale ettiği Bucks'ta ise Bobby Portis 19, Kyle Kuzma 17 sayıyla oynadı.

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo, 76ers'ta ise Joel Embiid sakatlıkları nedeniyle forma giymedi.

SPURS, FOX VE JOHNSON'LA GALİP GELDİ

San Antonio Spurs, Victor Wembanyama'nın yokluğunda Atlanta Hawks'ı 135-126 mağlup etti.

Spurs'te De'Aaron Fox 26, Keldon Johnson 25 sayıyla galibiyetin mimarı oldu. Julian Champagnie 20 sayı kaydetti. 14 sayı üreten Harrison Barnes, kariyerinde 14 bin sayıyı aştı. Hawks'ta ise Nickeil Alexander-Walker, 38 sayıyla kariyer rekoru kırdı. Jalen Johnson 26 sayı, 12 ribauntla oynadı.

