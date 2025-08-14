Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Barcelona, FIFA ve NBA'i geride bıraktı! Türkiye'de zirve Galatasaray'ın

Güncelleme:
Spor Haberleri

Dünyaca ünlü İspanyol kulübü Barcelona'nın YouTube kanalı, 23,8 milyon abone ile spor kulüpleri arasında ilk sırada yer alırken; Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) ve Amerikan Basketbol Ligi'ni (NBA) geride bırakmayı başardı.

İspanya LaLiga ekibinin resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, "Barcelona, dijital liderliğini güçlendirmeye devam ediyor ve tarihi bir dönüm noktasına ulaştı; YouTube’da 23,8 milyon abone. Bu rakam, kulübün bu platformda dünyanın bir numaralı spor kulübü hesabı konumunu pekiştirdi ve FIFA (23,6 milyon) ile NBA'i (23,3 milyon) geride bıraktı" denildi.

REAL MADRID'İN 18,1 MİLYON ABONESİ VAR

Barcelona'nın geçtiğimiz ocak ayında 20 milyon aboneyi aşan ilk spor kulübü olduğu hatırlatılan açıklamaya göre; Real Madrid'in 18,1 milyon, LaLiga'nın 13,1 milyon, Liverpool'un 11,7 milyon abonesi bulunuyor. ABD merkezli YouTube şirketinin sosyal medya platformunda, UEFA kanalı 5,9 milyon abonesine sahip.

Barcelona, FIFA ve NBA'i geride bıraktı! Türkiye'de zirve Galatasaray'ın - 1. Resim

TÜRKİYE'DE GALATASARAY ZİRVEDE, FENERBAHÇE İKİNCİ SIRADA

Türk kulüplerinin güncel YouTube abone sayılarına bakıldığında; Galatasaray'ın 3,6 milyon, Fenerbahçe'nin 2,9 milyon, Beşiktaş'ın 1,6 milyon ve Trabzonspor'un ise 345 bin abone sayısı bulunuyor.

