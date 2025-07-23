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Barcelona, Marcus Rashford'u kiraladı! Satın alma opsiyonu belli oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Barcelona, Marcus Rashford&#039;u kiraladı! Satın alma opsiyonu belli oldu
Barcelona, Manchester United, Marcus Rashford, Transfer, Futbol, Haber
Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Geçtiğimiz sezonu La Liga şampiyonu olarak tamamlayan Barcelona, transferde önemli bir hamle yaptı. Manchester United’dan Marcus Rashford’u kiralayan Katalan devinin anlaşmasında 35 milyon euroluk satın alma opsiyonu yer alıyor.

Barcelona, İngiliz ekibi Manchester United'ın sol kanat oyuncusu Marcus Rashford'u kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Barcelona, Marcus Rashford'u kiraladı! Satın alma opsiyonu belli oldu - 1. Resim

Barcelona, Manchester United'ın 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu Marcus Rashford'u renklerine bağladı. İspanyol ekibinden transferle ilgili yapılan açıklamada, "Manchester United ile Marcus Rashford'un 30 Haziran 2026'ya kadar satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanması konusunda anlaşmaya varıldı" denildi.

Geçtiğimiz sezon Aston Villa'da kiralık olarak forma giyen İngiliz oyuncu, 41 maçta şans bulurken, 11 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

Barcelona, Rashford'ın transferini işte bu videoyla duyurdu:

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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