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Osimhen neden Galatasaray'ı seçti? Buchi Laba açıkladı: Bu sadece transfer değil, bir aşk hikayesi!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Osimhen neden Galatasaray&#039;ı seçti? Buchi Laba açıkladı: Bu sadece transfer değil, bir aşk hikayesi!
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın dünya çapında ses getiren Victor Osimhen transferinde perde arkasındaki detaylar ortaya çıkmaya başladı. Nijeryalı yıldızın yakın arkadaşı Buchi Laba, transfer sürecine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılı takımın bu hafta açıklanması beklenen yıldız golcü Victor Osimhen'in yakın arkadaşı Buchi Laba, Nijeryalı golcünün transfer hikayesini anlattı. 

Osimhen neden Galatasaray'ı seçti? Buchi Laba açıkladı: Bu sadece transfer değil, bir aşk hikayesi! - 1. Resim

Laba, yıldız golcünün karar sürecinde Galatasaray taraftarlarının ve kulübün ısrarcı tutumunun etkili olduğunu vurgularken şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray'da oynarken karar vermemişti. Sadece maçlara odaklanmıştı. Galatasaray baskı yaptı. Israrcıydılar."

Osimhen neden Galatasaray'ı seçti? Buchi Laba açıkladı: Bu sadece transfer değil, bir aşk hikayesi! - 2. Resim

Osimhen'in İstanbul'da geçirdiği zamanın da etkileyici olduğunu belirten Laba, "Galatasaray sokaklarında yürürken eğer Victor Osimhen seni çağırmışsa her şey bedava. Diyelim Osimhen'in akrabasısın, onlar sana ev bile alabilirler. Bu sevgiden fazlası! Bana 'Aşk' dediler ama ben bunu gidip, görüp, yaşayınca, bu çılgıncaydı. Gala'yı seçmemizin nedenlerinden biri. Ayrıca çok büyük bir projeleri var. Çok çok büyükler." ifadelerini kullandı.

Osimhen neden Galatasaray'ı seçti? Buchi Laba açıkladı: Bu sadece transfer değil, bir aşk hikayesi! - 3. Resim

Sarı kırmızılı takım hakkında konuşan Buchi Laba "Leroy Sane ile sözleşme imzaladılar şimdi ise Manchester City'den Ederson'u transfer etmek istiyorlar. Galatasaray, Avrupa'da kazanmak istiyor. Avrupa'ya bir mesaj vermek istiyorlar. İster beğenin, ister beğenmeyin Victor Osimhen'in gelişi otomatik olarak Türk futbol tarihinin en büyük transferi oluyor." açıklamalarını yaptı.

Osimhen neden Galatasaray'ı seçti? Buchi Laba açıkladı: Bu sadece transfer değil, bir aşk hikayesi! - 4. Resim

Buchi Laba geçtiğimiz sezon Nijeryalı golcü oyuncunun sarı-kırmızılı takıma kiralık olarak gelmeden İngiliz devinin teklif yaptığını söylerken, "Victor Osimhen, Galatasaray'ı kabul etmeden önce Al Hilal haricinde Avrupa'nın en büyük iki kulübünü reddetti. İngiltere ve İspanya'dan. Victor Osimhen, Liverpool'u reddetti. Liverpool son gün aradı. Osimhen, 'Ben Galatasaray'a söz verdim' dedi. Sezon devam ederken İspanyol kulüp, Osimhen'le İstanbul'da üç kez buluştu. Osimhen hepsinde reddetti." dedi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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